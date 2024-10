Los senadores del PP cargan contra Sánchez por "seis años de incapacidad" para llevar el AVE a Toledo y Talavera

Un día después de constatarse que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a incumplir su compromiso y el mes de septiembre ha finalizado sin definir los trazados del AVE en Toledo y Talavera de la Reina, los senadores toledanos del PP han hecho público este miércoles un comunicado en el que arremeten contra "los seis años de incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para resolver los tramos pendientes de esta línea de alta velocidad.

La senadora talaverana Carmen Riolobos, que lidera la reivindicación de este proyecto entre los parlamentarios del PP, ha asegurado que "es una auténtica barbaridad que, después de seis años, el Gobierno no haya sido capaz de resolver el tramo entre Toledo, Talavera y Navalmoral de la Mata". Junto a Riolobos firman el comunicado los senadores Vicente Tirado, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, ezigiendo a Sánchez y al ministro la finalización de las obras del AVE Madrid-Talavera-Extremadura-Lisboa en el año 2030.

Esta fecha tope para terminar y poner en marcha el AVE debe establecerse oficialmente, a juicio de estos senadores, en la Cumbre Ibérica entre España y Portugal que tendrá lugar en el Algarve el 23 de octubre. Riolobos considera "imprescindible", según ha dicho en declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, que el trazado esté finalizado en 2030, "una fecha muy significativa porque es el Mundial de Fútbol, donde tanto Madrid como Lisboa serán capitales del torneo".

"No ceder ni un milímetro"

La senadora talaverana cree necesario, en este sentido, que se modifiquen las conclusiones del XI Foro Interparlamentario Hispano Luso celebrado el 23 de septiembre en Trujillo, en las que se fijaba el año 2034 para el final de esta infraestructura.

"Es un retraso de cuatro años absolutamente inaceptable”, ha opinado Riolobos, y así se expresó en una enmienda presentada por el Grupo Popular y se recogió en una moción del PP aprobada en junio en el Senado en la que se exigía la fecha de 2030 para acabar todo el proyecto, sin que de momento el Ministerio de Transportes parezca avanzar con la rapidez que esperan los ayuntamientos de Toledo y Talavera junto al propio Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y las comunidades de Madrid y Extremadura.

"No vamos a ceder ni un milímetro en esa fecha de 2030", ha insistido Riolobos, recordando que el proyecto lleva muchos años de retraso y es "intolerable" perder más tiempo todavía. La senadora ha recordado, en este sentido, la insistencia con la que los alcaldes de Toledo y Talavera, Carlos Velázuez y José Julián Gregorio, vienen exigiendo el final de los trámites y el comienzo de las obras.

Hay dinero

Carmen Riolobos a recordado, en este sentido, que el tramo Navalmoral-Talavera de la Reina-Toledo “es el único que no se ha iniciado en todo el trazado y están permanentemente haciendo anuncios y luego retrasando la resolución del mismo”.

La senadora ha finalizado expresando que “ni los talaveranos, ni los extremeños, ni los madrileños, ni los toledanos podemos esperar porque no podemos perder este tren y el gobierno tiene que escucharnos”, entre otras razones "porque ahora hay algo que antes nunca había, y es que hay dinero de los fondos europeos Next Generation que no se han gastado y que existen todavía".

A su juicio, este dinero "se puede utilizar perfectamente para la finalización de inmediato de este tramo tan importante para las tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura".

¿Dónde está el ministro?

Mientras tanto, y como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el ministro Óscar Puente se toma con calma avanzar en esta infraestructura y, pese a la gran expectación en Toledo y Talavera, lleva meses sin ofrecer noticias oficiales sobre los trazados a estos dos ayuntamientos, donde existe un fuerte malestar por estos retrasos, además de una visible indignación entre los empresarios toledanos, tal como ha denunciado esta semana el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

La definición de estos trazados en Toledo y Talavera es imprescindible para avanzar en el proyecto y que las obras puedan iniciarse cuanto antes en los tramos pendientes con el "objetivo irrenunciable" de que toda la línea esté finalizada en el año 2030.

Puesto que ya están construidos y en funcionamiento el tramo Madrid-Toledo y una parte del trazado extremeño entre Plasencia y Badajoz, los tramos más importantes pendientes de ejecución son los que conectarán Toledo con Talavera, Oropesa y Navalmoral de la Mata.

Los pasos que todavía quedan por dar a día de hoy son fundamentalmente cuatro: terminar los estudios informativos y de impacto ambiental, tomar la decisión final sobre las estaciones y el trazado de Toledo y Talavera, licitar las obras y ejecutar la construcción. El "objetivo 2030" está en la mente de todos y para alcanzarlo hay mucho trabajo previo que realizar, y eso es lo que se viene reclamando con insistencia al Ministerio. "¿Dónde está el ministro?", concluye Carmen Riolobos.