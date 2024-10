Óscar Puente incumple otra vez su compromiso y finaliza septiembre sin los trazados del AVE en Toledo y Talavera

El pasado 24 de agosto y después de varias advertencias anteriores, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió ante el Senado a definir en septiembre el controvertido trazado del AVE Madrid-Badajoz-Lisboa, a su paso por la provincia de Toledo, pero acaba de finalizar el mes y el Ministerio sigue demorando la decisión.

Pese a la urgencia de dar una solución a este proyecto, reconocida por el propio ministro, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin tomar una decisión sobre esta línea de Alta Velocidad y su integración y trazado a su paso por Toledo capital y Talavera de la Reina, cuyos ayuntamientos esperan con impaciencia el dictamen final del Ministerio de Transportes, igual que el propio Gobierno de Castilla-La Mancha.

En su intervención ante la Cámara Alta, Puente aseguró que en septiembre quedaría "desbloqueado definitivamente" el trazado y en este mismo mes se haría pública la decisión, una promesa que finalmente no se ha producido. El ministro insistió en la fecha y, además, dejó claro que, ante la falta de acuerdo que se venía produciendo con los ayuntamientos y la Junta de Comunidades, "si no puede ser en paz y armonía tomaremos una decisión unilateral, qué se le va a hacer".

La decisión que no llega

Este compromiso del ministro venía precedido de otros dos anuncios anteriores, en febrero y abril de este año, en los que Óscar Puente ya aseguraba que la decisión se encontraba en su "fase final" y se "determinará con carácter inmediato", pero tampoco fue así.

El 8 de febrero en una entrevista en Antena 3 y el 19 de abril en una rueda de prensa junto al presidente de Renfe, Raúl Blanco, el ministro aseguró la inminencia de la decisión: "Pronto tendremos una solución, o hay acuerdo en Castilla-La Mancha o decide el Gobierno", dijo concretamente en la comparecencia de abril.

Estos plazos fueron comprometidos, además, ante los alcaldes de Toledo y Talavera, Carlos Velázquez y José Julián Gregorio, que esperaban este mes una solución que no ha llegado. Fuentes municipales de ambos ayuntamientos han confirmado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que, de momento y desde hace meses, no tienen noticias del Ministerio de Transportes, pese a que se ha venido reclamando la urgencia en las distintas reuniones mantenidas con altos cargos ministeriales en este año.

Page y la urgencia

De hecho, fuentes municipales del Ayuntamiento de Toledo reconocen un "fuerte malestar" por este retraso y hablan de "impotencia" e "irresponsabilidad del Ministerio", al que acusan de estar "desaparecido" en lo relativo a este proyecto del AVE. En Talavera, las fuentes consultadas denuncian la "insensibilidad" del Gobierno central ante un proyecto que lleva años de retraso y viene reclamándose por todos los grupos políticos municipales.

El propio el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya dijo en abril que "urge que se despejen por completo las dudas alrededor del proyecto de AVE Madrid-Lisboa", asegurando que la comunidad "no pondrá el mínimo obstáculo nunca".

"Nos dicen que la solución es inminente, pero no llega", afirman, en este sentido, las citadas fuentes municipales, una situación que ha provocado, incluso, que se estén cursando nuevas peticiones de reunión en estos días ante el Ministerio. La indignación por los fuertes retrasos del proyecto es patente, incluso, entre los empresarios toledanos, que esperan ya con pocas expectativas, lo que tenga que decir el ministro Puente.

Malestar empresarial

De hecho, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha asegurado que no espera nada de la reunión del viernes 4 de octubre prevista entre el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo relacionado con los plazos para la construcción del AVE Madrid-Lisboa con paso por Toledo y Talavera.



El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha reconocido que no confía en "una solución pronto" y ha criticado: "Nos toman el pelo con el AVE". "Esperando el AVE vamos a perder el tren", ha ironizado el representante empresarial, afirmando que sí que espera un esfuerzo por parte de Page para decir "ya está bien de una vez por todas". Ha augurado, en todo caso, que la llegada del AVE Madrid-Talavera-Lisboa llegará cuando él mismo se jubile, para lo que todavía le faltan "doce años".

En este sentido, fuentes del PP en el Senado consultadas por nuestro periódico han criticado duramente la actitud del Ministerio de Óscar Puente y su falta de diligencia para avanzar en este proyecto que consideran "fundamental" para Toledo, Talavera y Castilla-La Mancha. "No sabemos a qué están esperando, sin tomar decisiones desde hace muchos meses y dejando que pase el tiempo sin definir los trazados y empezar las obras", aseguran.

Toledo y el viaducto

En todo caso, tal como adelantó este periódico el pasado mes de mayo, los técnicos ministeriales se resisten a prescindir de la construcción de un viaducto sobre el Tajo desde Huerta del Rey a Safont en Toledo. Esta solución es la que aparece como la más idónea de las estudiadas en el estudio informativo que salió a información pública en 2020.

Tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento de Toledo han insistido durante los últimos años que el viaducto afectaría de forma grave al cono visual de protección del Casco Histórico. A esto hay que añadir los problemas de inundabilidad que plantea Safont.

Igualmente, han argumentado que si se impone la conocida como la 'alternativa Tol3', que es la apuesta del estudio informativo del Ministerio, las vías, una vez salvado el Tajo, continuarían a través de un túnel entre pantallas para minimizar el impacto visual y acústico que transcurriría por la avenida de Castilla-La Mancha, el pabellón Javier Lozano y la piscina municipal del Salto del Caballo.

La apuesta por el viaducto sobre el Tajo aleja la idea de una segunda estación en Toledo -que podría ubicarse entre Santa Bárbara y el Polígono frente al centro comercial Luz del Tajo-, ya que el estudio informativo propone construir otra terminal de viajeros en paralelo a la actual estación de Santa Bárbara para que ésta deje de ser un fondo de saco. De esta manera, el actual edificio neomudéjar que da servicio a la línea Avant Toledo-Madrid convivirá en paralelo con una estación 'gemela' que contará con un vestíbulo acristalado de 2.000 metros cuadrados que daría acceso a los andenes donde se cogerá el AVE.

Soterramiento en Talavera

La problemática en Talavera de la Reina es distinta y su resolución parece estar más clara pese a las discrepancias del Ayuntamiento, que insiste en que las vías deben soterrarse para evitar la ruptura urbana de la ciudad, tal como volvió a constatarse en un foro sobre el AVE celebrado el 23 de septiembre. Sin embargo, el Ministerio parece haber descartado esa opción por motivos económicos y técnicos, avanzando una "integración amable en superficie".

"No va a estar al alcance ni va a tener sentido desde el punto de vista de la inversión. No vamos a engañar a nadie. Queremos ser muy claros y no vamos a generar ninguna expectativa", dijo sobre el soterramiento el pasado 15 de mayo el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que garantizó que la nueva estación talaverana del AVE se mantendrá en el núcleo urbano y no a las afueras, como se había rumoreado.

El alcalde talaverano, José Julián Gregorio, sigue insistiendo, sin embargo, en que el soterramiento es imprescindible y en este apartado cuenta con el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento y los colectivos sociales de la ciudad, muy concienciados de la importancia de no "abrir una herida" en el casco urbano.

Lo que queda por hacer

Como se sabe, la definición de estos trazados en Toledo y Talavera es imprescindible para avanzar en el proyecto y que las obras puedan iniciarse cuanto antes en los tramos pendientes con el "objetivo irrenunciable" de que toda la línea esté finalizada en el año 2030.

Puesto que ya están construidos y en funcionamiento el tramo Madrid-Toledo y una parte del trazado extremeño entre Plasencia y Badajoz, los tramos más importantes pendientes de ejecución son los que conectarán Toledo con Talavera, Oropesa y Navalmoral de la Mata.

Los pasos que todavía quedan por dar a día de hoy son fundamentalmente cuatro: terminar los estudios informativos y de impacto ambiental, tomar la decisión final sobre las estaciones y el trazado de Toledo y Talavera, licitar las obras y ejecutar la construcción. El "objetivo 2030" está en la mente de todos y para alcanzarlo hay mucho trabajo previo que realizar, y eso es lo que se viene reclamando con insistencia al Ministerio.