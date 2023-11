La división del feminismo deja en Toledo dos marchas con una hora de diferencia e idéntico recorrido

Dos manifestaciones con idéntico recorrido, desde la Vega hasta la Plaza de Zocodover, y separadas por una hora en el tiempo han recorrido la mañana de este sábado 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las calles de Toledo.

A la primera de ellas, convocada por el Consejo Local de la Mujer y apoyada por el equipo de gobierno municipal, han acudido en torno a medio centenar de personas, entre ellas el alcalde, Carlos Velázquez (PP), pero no así la vicealcaldesa, Inés Cañizares (Vox).

Esa marcha, en la que han participado concejales, diputados y senadores del PP toledano, ha estado encabezada por una pancarta con el escudo del Ayuntamiento y un lazo blanco en la que podía leerse "Toledo. 25-N Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer".

Cabecera de la manifestación institucional por el 25N en Toledo. Ayuntamiento de Toledo

A su llegada a Zocodover, se ha procedido a la lectura de un manifiesto con el que el Consejo Local de la Mujer ha recordado: "Un año más volvemos a salir a las calles de Toledo y de todo el mundo a mostrar nuestro compromiso, político y social, contra todo tipo de violencia que se ejerza contra la mujer por el hecho de serlo".

El PP culpa a Tolón

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha atendido a los medios de comunicación antes de partir la marcha a las 11.00 horas y ha lamentado la división de la ciudadanía en este 25-N. Además, ha asegurado que la exalcaldesa Milagros Tolón (PSOE) debería pedir "perdón" por "haberla provocado". Un día como hoy "deberíamos estar todos unidos, para dar visibilidad a esta lucha que debe ser de todos", ha añadido.

52 asesinadas en España por el hecho de ser mujeres. Negar y ocultar la violencia machista y eliminar las políticas de igualad es amparar a los asesinos y abandonar a las víctimas. Este #25N salimos a la calle por un país más seguro y libre para las mujeres.#NoEsInevitable pic.twitter.com/LfRrG8mXWO — Milagros Tolón (@milagrostolon) November 25, 2023

Tolón, diputada nacional del PSOE, ha participado una hora después en la manifestación convocada por la Plataforma 8M Toledo, que ha sido más numerosa. Se han sumado unas 600 personas, entre ellas la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, o el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, entre otros.

La exalcaldesa ha dicho que hoy es "un día de reivindicación, de protesta, de lucha, de concienciar y de visibilizar las víctimas que hay por maltrato machista". "He estado ocho años como alcaldesa y han sido ocho años saliendo, encabezando la manifestación como presidenta del Consejo Local de la Mujer y lamentablemente hoy no ha sucedido eso porque el partido de la extrema derecha no cree en la violencia machista", ha señalado.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, anunció el pasado miércoles que "ante los ataques a la igualdad y el retroceso en la lucha contra la violencia de machista del Gobierno de Carlos Velázquez", su partido no estaría en la manifestación institucional, pero sí apoyaría la de la Plataforma 8M Toledo.

Los negacionistas "no se cortan"

Los asistentes a la manifestación, que portaban una cartulina roja, en forma de tarjeta roja al patriarcado, han coreado 'No son muertas, son asesinadas', 'No estamos todas, faltan las asesinadas' o 'Nos tocan a una, nos tocan a todas'. En la pancarta de cabecera se podía leer 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días'.

Manifestación de la Plataforma 8M.

Ana Miranda Calvo, componente de la Plataforma 8M de Toledo, ha dicho que se han manifestado "por las que están, las que no están y sobre todo por las que peligran, para que se pongan más medios, para que esas mujeres puedan salvar su vida y tener después una vida digna, que eso es lo más complicado de conseguir", ha apuntado.

Ha recordado que en Toledo desde hace unos años hay dos manifestaciones, pero ha asegurado que en "la otra" de este año no serían ni siquiera bien recibidas porque "nos han tachado de mujeres locas que gritan", en referencia a unas declaraciones de la vicealcaldesa Cañizares en una entrevista. Así, ha hecho hincapié en el aumento de los negacionistas, que "ya no se cortan" y "nos están boicoteando todo lo que pueden".

Ausencia de Paco Núñez

De su lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha criticado que el PP se ponga "de perfil" en esta lucha, que esconda los símbolos en los sitios donde gobierna y que su líder, Paco Núñez, no asistiera al acto regional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, celebrado este viernes en el municipio toledano de Los Yébenes.

"Son importantes los símbolos y también son importantes las ausencias. En este momento en el que hay gente que niega la existencia de la violencia machista y que se niega a combatirla, hay que posicionarse y nosotros tenemos muy claro dónde vamos a estar, que siempre estamos al lado de las víctimas. El señor Núñez parece que también ha elegido dónde está y de momento de perfil y, lo que es peor, agachando la cabeza y arrastrado por los pies por Vox".

