Velasco: “Es indignante que Tolón esté orgullosa del apoyo de los socialistas a la amnistía"

El diputado nacional del Partido Popular por Toledo, José Manuel Velasco, ha calificado de "indignante" que la exalcaldesa de Toledo y actual diputada nacional del PSOE, Milagros Tolón, "se sienta orgullosa de que ella y sus compañeros socialistas apoyen la amnistía, quieran dividir España y hacer que en nuestro país haya españoles de primera y de segunda".

Así lo ha manifestado Velasco tras las declaraciones de Tolón en redos sociales, donde ha celebrado que los socialistas de la ciudad y de Castilla-La Mancha hayan ratificado el acuerdo para que Pedro Sánchez pueda formar gobierno y "nuestro país mire hacia adelante con más progreso y más futuro", unas declaraciones que el 'popular' ha calificado de "bochornosas".

"Esto pone en evidencia una vez más que Milagros Tolón y los socialistas toledanos anteponen sus intereses más radicales a los de la mayoría de los toledanos y españoles, con el único fin de ocupar su sillón en Madrid", ha señalado.

En este sentido, Velasco ha asegurado que "esta falta de principios y de valores democráticos y constitucionales nada tienen que ver con lo que piensan y sienten los toledanos", ciudadanos que "creen en la igualdad y en la democracia" y que "no están dispuestos a dar a los independentistas todo lo que piden solo para que Sánchez y Tolón puedan conservar su puesto".

El diputado del PP ha recalcado que su partido no se va a quedar callado, sino que "va a seguir defendiendo que los españoles no pueden ser diferentes ante la ley, que los intereses partidistas de unos no pueden ir en detrimento de los intereses de la mayoría y que el dinero de todos no puede servir para financiar privilegios, para que unos respondan por sus delitos y a otros se les indulte o se les conceda una amnistía o para tener al final en España un Estado asimétrico e insolidario".

