¿Cuánto costaba en 1990 comer un menú del día en pleno centro de Toledo?

El hostelero Carlos Moreno se ha hecho famoso por servir en su restaurante de Parla (Madrid) el menú del día más barato de España. Por solo 3,5 euros ofrece a sus comensales primero, segundo, postre, agua y pan. Pero no es lo habitual. Hoy por hoy, con la inflación de los alimentos disparada, el precio medio del menú diario supera ya los 13 euros en nuestro país.

Además, en lugares turísticos como Toledo, comer en el centro de la ciudad se convierte en una experiencia algo más cara. ¿Pero cuánto costaba un menú del día en el centro de la ciudad hace 30 años? La respuesta la ha ofrecido el blog de fotografía histórica 'Toledo Olvidado' con una imagen captada por Hilario Barrero en torno a 1990.

La instantánea muestra el cartel anunciador del restaurante-cafetería 'Álex', ubicado en la céntrica Plaza Amador de los Ríos de la ciudad de las tres culturas. Según puede leerse, por aquel entonces los menús oscilaban entre 600 y 975 pesetas. Este último incluía sopa o consomé y unas chuletas de cerdo con patatas como platos principales. Es decir, precios entre 3,6 y 5,9 euros de hoy en día.

¿Una foto antigua para explicar el concepto de inflación?

Esta imagen de Hilario Barrero tomada hacia 1990 en la plaza Amador de los Ríos (Los Postes) nos deja a las claras el coste de la vida en esa época:

"¿Una foto antigua para explicar el concepto de inflación? Esta imagen de Hilario Barrero tomada hacia 1990 en la plaza Amador de los Ríos (Los Postes) nos deja a las claras el coste de la vida en esa época: menús entre 600 y 975 pesetas, que eran 3,6 y 5,9 €, respectivamente", ha publicado en las redes sociales Eduardo Sánchez Butragueño, autor de 'Toledo Olvidado' y director general de la Real Fundación Toledo.

Si consideramos que en esta época es difícil encontrar un menú del día por menos de 16 euros en el Casco Histórico de Toledo estamos hablando de un incremento de precio de casi el 350 % en tres décadas.

La fotografía en cuestión forma parte de la colección del afamado poeta toledano Hilario Barrero, nacido en 1948 y vecino de Santo Tomé, hasta que siendo joven se mudó a Barcelona y después a Nueva York, donde reside desde 1978.

Barrero, catedrático titular en el Borough of Manhattan Community College de la City University of New York, tiene además una interesante faceta como fotógrafo que 'Toledo Olvidado' ha sacado a la luz en su último post, con la publicación de varias imágenes "tomadas en su querida Toledo en una franja de tiempo muy concreta, entre 1989 y 1991".

"La mayoría de las fotografías son de finales del 89 y principios del 90. Algunas del 91. Todas fueron tomadas en diciembre o enero, que era cuando aprovechaba las vacaciones de la universidad para ir a Toledo", ha explicado el propio escritor.

