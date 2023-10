Balance agridulce del alcalde de Talavera, el popular José Julián Gregorio, en sus primeros 100 días de gobierno. En la parte positiva, Gregorio ha destacado el "trabajo excepcional" llevado a cabo por su equipo de gobierno al completo y los funcionarios municipales para poner orden en el "desaguisado" encontrado al llegar al Ayuntamiento, y en la parte negativa, el alcalde talaverano ha puesto de relieve el "desastre de gestión" heredado del anterior equipo socialista de Tita García y la necesidad de trabajar intensamente y con urgencia para no perder los fondos europeos por culpa de los proyectos anteriores que estaban paralizados.

En comparecencia de prensa acompañado de todo el gobierno municipal al completo, Gregorio ha dejado claro su compromiso con todos los proyectos en marcha y la urgencia de terminar las obras con financiación europea antes del 31 de diciembre con el objetivo de no perder esos fondos.

"Ahora nos toca hacer en seis meses lo que no se ha hecho en cuatro años", ha dicho el alcalde talaverano, que ha explicado el esfuerzo realizado desde que en junio tomó posesión de su cargo para hacer "a toda velocidad" lo que se dejó pendiente el equipo del PSOE. Todo el equipo de gobierno del PP y Vox y el personal del Ayuntamiento trabajan ahora contrarreloj para que a final de año esté todo terminado, ha explicado el alcalde. Gregorio insistió en que tiene la ilusión, el equipo, la capacidad y las ganas para convertir a Talavera en una "ciudad de primera".

21 millones de euros

Gregorio ha explicado, en este sentido, que fue un gobierno del Partido Popular el que consiguió más de 9,8 millones de euros de los fondos europeos EDUSI. También inició e impulsó la obtención de más de 6,8 millones de financiación europea para los proyectos ITI, “lo que supone que el PSOE de Agustina García tenía casi 17 millones de euros para invertir en estos cuatro años en proyectos que suman 21 millones con la aportación municipal y que había heredado sin hacer nada”.

Sin embargo, lo que llama la atención, asegura el alcalde, “es que los proyectos con cargo a la EDUSI estaban sólo ejecutados en un 9,25 por ciento cuando este equipo llegó en junio, y lo que es peor, sólo se había justificado un 1 por ciento ante el Ministerio de Hacienda”. Gregorio se ha preguntado a qué dedicaba el tiempo el anterior equipo de Gobierno “en vez de a invertir un dinero que tiene que estar justificado a 31 de diciembre”.

José Julián Gregorio durante su comparecencia de los 100 días

La realidad, ha reconocido el regidor talaverano, es que “existe la desgraciada posibilidad de que si no se han terminado esos proyectos a 31 de diciembre, esa financiación se pierda y eso Talavera no se lo puede permitir”. “¿En qué cabeza cabe? Un Ayuntamiento tiene para invertir 21 millones de euros y en cuatro años prácticamente no se ha hecho nada, a excepción de postergar los proyectos y dejarlos para el final de legislatura, y así les ha lucido el pelo a quienes nos han gobernado en la pasada legislatura y el pato, como siempre, lo han pagado los talaveranos”, ha sentenciado el alcalde.

Presupuestos esquilmados

Con respecto a los presupuestos para el año que viene, José Julián Gregorio ha indicado que uno de los objetivos principales del equipo de Gobierno “es mantener y sostener los servicios públicos municipales y terminar las obras y proyectos que están en curso, a pesar de la gran dificultad con la que nos hemos encontrado, que es la falta de gestión”. En ese sentido, el alcalde ha comentado que lo que se ha encontrado el actual equipo de Gobierno al llegar en junio “son unos presupuestos ficticios y deficitarios, tanto en los ingresos como en los gastos”.

El anterior equipo, ha continuado, ha dejado “unas cuentas esquilmadas y la gestión de las mismas se ha orientado a las elecciones municipales en vez de a generar una viabilidad sólida para financiar los servicios públicos municipales”. Así, ha dejado claro que el presupuesto de 2023 arrastra un déficit presupuestario del ejercicio anterior del año 2022 de 1.828.099,59 euros, y esta cantidad sumada a los déficits presupuestarios de las dos entidades autónomas locales asciende a 3.740.728,53 euros.

“Con estos datos, hemos tenido que reasignar créditos entre aplicaciones presupuestarias para, por ejemplo, algo tan simple como pagar la luz, porque no teníamos presupuesto disponible suficiente para pagar ya sus facturas a partir de julio y hasta diciembre, con una necesidad estimada de otro millón más”. No obstante, se ha conseguido ahorrar 350.000 euros hasta diciembre, “y en 2024 esperamos ahorrar un 20 por ciento. Esto sí que es gestionar”.

Pagar deudas

Gregorio ha relatado la dificultad que se ha encontrado el equipo de Gobierno para poder pagar las horas extraordinarias del personal durante este año 2023, “y hemos tenido que ampliar el crédito inicial en 181.000 euros más, así como pagar las generadas con el anterior gobierno, que dejaron sin pagar a algunos colectivos por valor de 70.680 euros”.

Además, ha señalado la dificultad que existe para reforzar los servicios con nuevos contratos, “a pesar de que es algo necesario, pero no tenemos dinero para ello por la inexcusable falta de previsión de las subidas salariales conocidas y pactadas por el gobierno en 2022 para todo el periodo 2022/2024, ya conocidas y no previstas y que ahora tenemos que afrontar por importe, para este me de octubre de 150.000 euros más”.

A esto se suma el "desastre económico" de Festejos, "donde nos encontramos un presupuesto de 1.372,57 euros para finalizar el año, y a fecha 20 de septiembre teníamos apenas 41.000 euros de los 789.000 euros consignados para la compra de suministros”. “Creo que esta realidad la deben conocer todos los talaveranos, a pesar de que el anterior gobierno intentó maquillar las cuentas con medias verdades, pero nosotros estamos para decir la verdad”, ha asegurado Gregorio.

Las cuentas para 2024

En ese sentido, el alcalde ha avanzado que el equipo de Gobierno ya está trabajando en un presupuesto “real, sostenible y equilibrado, que no oculte la verdad sobre la enorme presión económica y financiera que tiene y arrastra del ejercicio anterior este Ayuntamiento, para poder así hacer frente a las deudas y compromisos económicos no satisfechos y que no han querido ser afrontados por el anterior gobierno”.

Ha añadido que el presupuesto para 2024 afrontara la realidad de los ingresos “que son siempre limitados” y unos gastos siempre crecientes, pero será un presupuesto de partida “que no lleve a un precipicio a esta ciudad como hubiera ocurrido de haber seguido el gobierno socialista”. También ha reconocido que la contención de gasto no es popular, “pero ahora mismo es necesaria e imprescindible frente a la ficción no contada y ocultada durante estos últimos cuatro años”.

“Este saneamiento económico es imprescindible para asentar nuestro futuro crecimiento”, ha aseverado el regidor que ha explicado que desde el equipo de Gobierno se están buscando nuevas fórmulas de ingresos y proyectos de inversión “que hagan de Talavera una ciudad solvente y confiable para invertir”.

Jardines del Prado

Por otro lado, Gregorio ha asegurado que el equipo de Gobierno ha conseguido reactivar las obras de los Jardines del Prado “para que puedan terminarse antes de final de año, que es nuestro objetivo”, un proyecto en el espacio más emblemático de la ciudad que, según ha dicho llevaba paralizado desde marzo de 2023, con Tita García como alcaldesa.

"No sólo como alcalde, sino como talaverano, soy el primero que sufro, con su estado y con el desastre medioambiental que nos han dejado en nuestros jardines”, ha dicho José Julián Gregorio. Finalmente, el proyecto sale adelante con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

El alcalde ha recordado que esta obra debería haber finalizado en marzo de 2023, “y la realidad es que Agustina García la dejó a medias, sin terminar, sin pagar y con muchas deficiencias en cuanto a la gestión del proyecto”.

Gregorio ha indicado que el expediente “estaba totalmente enmarañado y con más sombras que luces; la empresa se vio obligada a paralizar las obras antes de que este equipo de Gobierno empezase a gestionar el Ayuntamiento, todo debido a una mala gestión del anterior equipo de Agustina García”.

Sigue los temas que te interesan