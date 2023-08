Disgusto en Talavera de la Reina por la tala de dos árboles "monumentales"

La agrupación naturalista Esparvel ha expresado su "disgusto" por la tala de dos olmos situados junto al polideportivo municipal 'José Ángel de Jesús Encinas' de Talavera de la Reina.

Según ha denunciado la asociación, los dos árboles, "además de ser monumentales, tenían un valor ecológico notorio, ya que eran olmos que no habían sufrido la grafiosis, enfermedad que diezmó los olmos europeos en la década de los ochenta, y probablemente eran resistentes a ella".

"Habrían sido candidatos en la selección genética que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica para recuperar la población española de olmos", han indicado desde Esparvel, que ha asegurado que la caída de uno de estos ejemplares se debió a la pudrición por podas "arbitrarias" que se han padecido, en algunos casos para situar bajo ellos plátanos de sombra.

Para evitar que se repitan situaciones como esta, la agrupación naturalista ha solicitado al Ayuntamiento talaverano que realice un catálogo de árboles notables de la ciudad y permita garantizar así su conservación.

"Llevamos décadas reclamando a las distintas corporaciones municipales que cesen estas malas prácticas que provocan que Talavera posea muy pocos árboles singulares y que el despilfarro en unan jardinería inútil y de reposición continua esté lastrando económicamente al municipio sin que se vea reflejado en la calidad de sus parques y jardines", han añadido desde Esparvel, que ha alertado de que los árboles plantados el pasado invierno en la avenida de Extremadura se están secando por falta de riego.

"Abandono" de los Jardines del Prado

Por otra parte, la asociación talaverana también se ha mostrado preocupada por el "abandono" de los Jardines del Prado tras el cese de las obras. "Los árboles recién plantados no se están regando este verano, por lo que si no se retoman los cuidados se secarán. Todo ello después del trabajo, el desembolso económico realizado y obras que han dañado raíces de los árboles consolidados e incluso el mobiliario de cerámica", han alertado en una nota de prensa.

"El abandono de estos jardines nos puede suponer a los talaveranos, además de la pérdida de un lugar de esparcimiento, un desembolso económico importante, ya que estas obras estaban financiadas por los fondos europeos Edusi. Si no se terminan, además de lo gastado, no habrá fondos para hacerlo, porque dichos fondos no se recibirán o, si se han recibido, habrá que devolverlos", ha alertado Esparvel.

