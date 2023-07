Lydia Cacho denuncia que el PP y Vox censuran su obra de teatro en Toledo

La periodista y activista mexicana Lydia Cacho ha informado este lunes de que el Gobierno local de Toledo, conformado por el PP y Vox, ha "censurado" su obra de teatro 'La infamia', programada para el mes de diciembre en la capital con motivo del Día de la Lucha Contra la Violencia Machista.

Así lo ha indicado Cacho en el programa La Ventana de la Cadena Ser, una denuncia de la que se ha hecho eco el PSOE, que ha pedido explicaciones al Ayuntamiento por eliminar esta representación, prevista en el marco del 25-N.

Según ha indicado la concejala socialista Ana Belén Abellán, se trata de "un grave ataque a la libertad de expresión que no se puede consentir y que confirma la deriva ultraderechista y radical del actual Gobierno local".

Postulados "retrógrados"

Asimismo, ha afirmado que esta decisión "es una muestra más del peligro que supone la llegada de la extrema derecha de la mano del PP, suprimiendo la Concejalía de Igualdad y asumiendo los postulados más retrógrados para ejercer la censura cultural y artística".

La obra de teatro formaba parte de la programación que el equipo de la exalcaldesa, Milagros Tolón, había dejado preparada hasta el final del año para el Teatro de Rojas, en este caso con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, que había destinado y reservado una partida de 7.400 euros.

Lydia Cacho es una periodista y activista mexicana que ha luchado durante toda su vida contra la violación de los Derechos Humanos y que destapó la mayor red de pederastia de México.

En esta obra denuncia la corrupción, los abusos, la violencia y el secuestro que sufrió por sus investigaciones.

"No hay dinero"

Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha desmentido la supuesta "censura" de esta representación teatral asegurando que "lo que no hay es dinero" para llevarla a cabo.

"No vamos a consentir que mientan a los toledanos y toledanas diciendo que hay censura. Lo que no podemos hacer es gastarnos 9.000 euros en una obra de teatro cuando hay otras muchas cosas que cubrir y que no vamos a dejar desatendidas", ha señalado la edil, que ha indicado que "si este año no se puede hacer, ya se hará en otra ocasión si procede".

"No tenemos unos recursos ilimitados que nos permitan hacer todas las actividades que se proponen. Hay que elegir", ha explicado Illescas, que ha tachado de "inadmisible" el "ataque frontal y directo al que está siendo sometido este Ayuntamiento y los profesionales que trabajamos en él".

