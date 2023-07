Marta Romero (Madrid, 1980), la cabeza visible de Sumar en Toledo, saltó la semana pasada a la actualidad por ser la primera candidata en ser entrevistada por la inteligencia artificial. La aspirante de la coalición de izquierdas liderada por Yolanda Díaz al Congreso de los Diputados es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque desde hace años encauzó su vida profesional como profesora de Lengua y Literatura. Como vecina del Casco Histórico del Toledo ha compaginado su labor profesional y de madre con la participación en diversos espacios con el fin de crear redes para mejorar la realidad de su entorno más cercano. Las posiblidades de Sumar en Castilla-La Mancha, una región donde ni encuestas ni CIS les da posiblidad de representación, pensiones, vivienda o infraestructuras de comunicación son algunos de los temas que repasa en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Pregunta. ¿Qué impone más, ChatGPT o un periodista de carne y hueso?

Respuesta. No sé si la palabra es imponer. A mi no me resulta incómoda una entrevista con una persona pero con una máquina se me hace raro. Me gusta mirar a los ojos, ver las reacciones… en definitiva interactuar y eso no lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Una experiencia curiosa, en cualquier caso.

P. Ni las encuestas que se han publicado hasta el momento ni el CIS dan a Sumar la posibilidad de conseguir representación en Castilla-La Mancha. No les queda otra que buscar la remontada, ¿no?

R. Toca remontada, sí. Lo tenemos complicado pero tenemos tres bazas muy potentes para lograr representación.

P ¿Cuáles son?

La primera es Yolanda Díaz, nuestro buque insignia, una persona con una trayectoria política muy importante. Viene de gestionar cuatro años el Ministerio de Trabajo, donde normalmente quien sale de ahí lo hace bastante quemado. En su caso, sale reforzada por una reforma laboral que ha funcionado y por la que recordemos, nadie apostaba nada.

P. Hábleme de la segunda.

R. El programa de Sumar. Planteamos cuestiones e inquietudes que son problemas reales que tenemos en la sociedad. Un proyecto de Estado que tendría un impacto muy positivo porque situaría al país y a la provincia de Toledo, a quien yo representaría, realmente en el siglo XXI, en lugar de quedarnos anclados en problemas de siglo pasado como parece que quieren algunos.

P. ¿Y la tercera?

R. Sobre todo en la provincia de Toledo, Sumar es el voto decisivo. Es un escaño que restamos a las derechas. Estando como estamos es muy importante tener esto en cuenta. El voto inútil del PSOE no puede equivaler a un diputado inútil.

Foto: Javier Longobardo

P. En las elecciones autonómicas del 28-M Sumar no se presentó pero sí Unidas Podemos, una confluencia que está dentro de su movimiento. En esos comicios perdieron 30.000 votos respecto a 2019. ¿Han detectado qué se pudo hacer mal para no repetir errores?

R. El objetivo de Sumar es aunar las fuerzas que existían y aportar algo nuevo. Claro que se ha tomado nota de posibles errores que se pudieron cometer pero no se pueden aplicar de manera directa a este nuevo espacio. Aunque a nivel temporal nos separe poco tiempo, en la izquierda se ha producido un cambio importante en la realidad política. Esa confluencia ha entrado en Sumar pero Sumar es mucho más que esa confluencia.

P. Vamos al 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de las generales. En esos momentos se estaba negociando la inclusión de Podemos en Sumar. ¿La premura electoral fue el empujón que evitó que las posturas se enconaran?

R. No tengo una bola de cristal para responder. El anuncio del 23-J no creo que forzara unos pactos que se iban a realizar pero sí obligó a avanzar en ellos. La diferencia es que esperábamos contar con algunos meses más en el proceso y lo que pensábamos hacer en cuatro o cinco meses, lo tuvimos que hacer en uno.

P. Una de las líneas rojas en la negociación fue Irene Montero. ¿Cree que todo lo relacionado con el 'Solo sí es sí' se podía haber manejado de otra manera?

R. Tenemos que partir de la base de que Sumar no estaba detrás de este proceso legislativo. ¿Se pudo hacer mejor? Posiblemente sí pero tampoco soy quién para decir cómo debería haberse hecho. De este tema nos ha llegado tanta información contradictoria que yo, a día de hoy, no tengo totalmente claro qué sucedió. Seguro que se pudo hacer mejor porque el resultado no ha sido el que se buscaba nadie de los que estaban en ese Consejo de Ministros.

P. Hace pocos días, desde el Círculo de Empresarios propusieron alargar la edad de jubilación, incluso a los 72 años, para sostener el sistema de pensiones. ¿Qué le parece esta propuesta?

R. Una aberración. En España tenemos una edad de jubilación larga, 67 años. Nosotros hablamos de una sociedad de cuidados, en la que los servicios y el desarrollo económico, político y social gire en torno a cuidarnos. Hay que recordar que las pensiones no son un regalo, son el ahorro de toda una vida. Estamos convencidas de que este mensaje es acorde con una idea concreta de modelo económico y política de empleo.

Un momento de la entrevista de Alberto Molero a Marta Romero. Foto: Javier Longobardo

P.¿Qué propone Sumar hacer sostenible el sistema de pensiones?

R. Apostar por los jóvenes. Sumar quiere que España sea un país de oportunidades para ellos. Quizá haya que centrar los esfuerzos en incorporar a los jóvenes al mercado laboral, porque realmente necesitan trabajar, en lugar de alargar la edad de jubilación. Si necesitamos más contribuyentes, busquémolos en los jóvenes, no en los que han llegado a los 67 años. Soy docente y estoy harta de ver a compañeras que van a cumplir 65 años tachando los días porque el desgaste de exponerte cada día a 120 alumnos con la energía hasta arriba, es muy grande. Qué decir de un obrero o una limpiadora. El solo hecho de plantearlo ya me parece inhumano.

P. Otro problema que afecta a los jóvenes es la vivienda. ¿Cuáles son las recetas de Sumar?

R. Este asunto, como la mayoría, depende de la voluntad política. En España, la vivienda se ha tratado como un bien de consumo y especulación. Se compra, se vende, se reserva por inmobiliaria, se acumula por parte de algunos, se adquiere por fondos buitre, etc. cuando la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna. No nos parece un capricho. Todos necesitamos vivir bajo un techo. Hemos llegado a normalizar el compartir piso, más allá de algo que se hace cuando eres joven, porque no podemos acceder ni a la compra ni al alquiler. Eso es terrible.

Sumar propone regular la vivienda. Durante muchos años nos han dicho que no se puede porque se desplomaría el mercado pero también nos lo decían con la subida del Salario Mínimo Interprofesional o con los contratos indefinidos y no ha pasado nada. Hay que regular la vivienda existente y crear más parques de vivienda pública y social.

P. Usted es vecina del Casco Histórico de Toledo, donde los pisos turísticos también juegan un papel importante en este asunto. ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio?

R. Volvemos a encontrarnos falta de voluntad política. No tiene que haber un conflicto frontal entre vecinos y turismo como parece que existe. Los turistas vienen de manera masiva y quien tenía pisos intenta sacar beneficios de una manera legítima, algo que no critico. Pero si dejas que todo el mundo convierta sus apartamentos en pisos turísticos, las consecuencias para el barrio son nefastas. El turista no es un enemigo. Un turismo bien regulado aporta riqueza económica y social. Pero el turismo masivo que viene no deja riqueza económica más que a cuatro comercios y esquilma al resto.

Foto: Javier Longobardo

P. En Talavera de la Reina, existe una reivindicación histórica con el tren. ¿Cuál es su postura?

R. El tren es el medio de comunicación ideal porque es respetuoso con el medio ambiente y cohesiona los territorios, algo esencial en Castilla-La Mancha y en el todo el territorio español. En el caso de Talavera de la Reina hay que invertir en la red convencional e impulsar el proyecto de alta velocidad si es viable y sostenible. Tren convencional y alta velocidad no son enemigos.

P. ¿Qué le ha parecido el cierre de la línea Aranjuez-Valencia, que paraba por muchos pueblos de Toledo?

Nunca entenderé que se desmantele una línea que funciona y funciona bien. Lo que hay que hacer es aprovecharla y electrificarla, sobre todo si por ella apuestan 14 pueblos que han firmado un manifiesto, ciudadanos y empresarios. Hay que evitar este tipo de actuaciones. El Tribunal Supremo ha dado un aviso con la paralización del cierre en el tramo Cuenca-Utiel.

