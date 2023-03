Pintadas de "chivato" y esvásticas: así se ha encontrado su coche un alcalde de Toledo

Alberto Lucero, alcalde socialista de San Martín de Pusa (Toledo), ha denunciado ante la Guardia Civil unas pintadas con la palabra "chivato" y diferentes símbolos como la esvástica que han aparecido en su coche personal y en el Ayuntamiento de la localidad.

Lucero ha utilizado sus redes sociales para dejar claro que este tipo de actos no le amedrentan. "Llevo desde los 23 años viviendo en este pueblo encantador, 30 años de mi vida, y nunca un personaje de esta clase barriobajera, me va a hacer cambiar de pensamiento", asegura.

Ante la inminente convocatoria de elecciones municipales, en torno a la cuál ha anunciado que será a la última que concurra "independientemente del resultado", ha lamentado que "los que no saben usar las armas democráticas, utilizan cualquier artimaña trapera para conseguir cualquier fin".

Pintadas en el Ayuntamiento de San Martín de Pusa (Toledo).

"Me encanta San Martin de Pusa, estoy orgulloso de que mis padres nacieran en este precioso pueblo, porque gracias a ellos y a otra sammartileña, acabé aquí. No se puede sentir más orgullo que llegar a ser alcalde y ya por 12 años, del pueblo que quieres", un puesto que asegura ha logrado "trabajando, trabajando y trabajando por tu pueblo, no utilizando esta clase de despreciables y vandalicos hechos, contra mi, contra nuestro Ayuntamiento y contra varios vecinos de esta preciada Villa".

Respecto a esa acusaciónd e "chivato", sostiene que "quienes me conocen de verdad, y no de oídas o de bocas de correveidiles, saben que nunca utilizo esta clase de acusaciones", pero lo que deja claro está definición de "chivato" es que "alguien, quizás el autor de estas pintadas, o ha hecho algo indebido o ilegitimo, y piensa que yo tengo tiempo de pensar en él".

Por último, sobre el autor de las pintadas ha añadido que "estudió las cámaras exteriores" para burlarlas en su fechoría pero que "se olvidó de las cámaras interiores del Ayuntamiento y sus imágenes ya están en manos de la Guardia Civil".

Sigue los temas que te interesan