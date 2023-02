Un referente de la moda abrirá en Luz del Tajo de Toledo: ya hay fecha de inauguración

El centro comercial Luz del Tajo de Toledo continúa con su alto ritmo de aperturas al que nos tiene acostumbrados en las últimas fechas. Tras el cierre del hipermercado Eroski y su reconversión en varios locales más pequeños, no paran de sucederse los anuncios de nuevas empresas que llegan al recinto.

En esta ocasión, Luz del Tajo ha anunciado a través de sus redes sociales la nueva apertura de una tienda de ropa. En concreto, se trata de New Yorker, que abrirá el próximo jueves, 6 de abril. "No diréis que no os avisamos con tiempo", afirman desde el centro comercial.

Cabe destacar que la prestigiosa marca de ropa, con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, llegará a la capital de Castilla-La Mancha para situarse en la planta baja del recinto.

Varias aperturas

Mientras esperamos la inauguración de Primark, prevista para mediados de este año 2023, ya han comenzado su actividad comercial otras tiendas como Lidl o Primor, sin olvidar la recién inaugurada tienda de Bershka, del grupo Inditex.

[Otras dos multinacionales abrirán en Luz del Tajo junto a Lidl y Primark]

Sigue los temas que te interesan