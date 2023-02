Millonaria inversión para dotar a Talavera de la Reina de un Palacio de Justicia

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha anunciado que Talavera de la Reina tendrá Palacio de Justicia, que contará con una inversión de más de 12 millones de euros. Este nuevo órgano judicial contará con nuevas unidades como la de Violencia de Género.

Según EFE, así lo ha adelantado Rodríguez en su visita a los terrenos donde se establecerá el Palacio de Justicia, que contará con tres plantas y un sótano. El proyecto ya ha sido adjudicado, por lo que se prevé que a finales de 2023 haya finalizado la parte administrativa y en 2024 comiencen las obras de construcción, que durarán un año.

El proceso comenzó en 2017, cuando se decretó la ampliación de los actuales juzgados. Sin embargo, en las obras de construcción aparecieron restos arqueológicos y se paralizaron. Por ello, en 2021 se ofrecieron dos terrenos municipales al Ministerio de Justicia para establecer las nuevas dependencias, eligiéndose un solar en la Avenida de la Constitución, junto al Hospital ‘Nuestra Señora del Prado’.

"Este miércoles es un día importante para Talavera de la Reina pues necesita y merece un Palacio de Justicia donde unificar todas las necesidades actuales sobre justicia y donde albergar futuras unidades judiciales".

El espacio contará con un total de seis juzgados de primera instancia, de lo penal, uno de guardia, social, de registro civil, de violencia de género, una clínica médico forense, la fiscalía y el decanato. Además, se va a reservar un espacio para dar cabida a 5 nuevos juzgados, ya que se dará servicio a más de 150.000 personas de 80 municipios.

"Un antes y un después"

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha definido la implantación de este nuevo espacio como "un antes y después en la ciudad con un edificio que será accesible y moderno". "Se mejora la calidad de los ciudadanos y se dan pasos firmes en la ciudad para que esta crezca y no se pueda decir que no avanza de manera judicial porque no hay espacios".

Por último, el secretario de Estado de Justicia en España ha adelantado que en la provincia de Toledo se han invertido y se van a invertir más de 50 millones de euros en mejoras de la justicia, como en el nuevo edificio de medicina legal en Toledo, que contará con una inversión de más de seis millones de euros y para el que ha esperado que empiece la obra en el mes de marzo.

