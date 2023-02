La socialista Agustina García Elez (1980), a la que todos conocen como Tita en Talavera de la Reina (Toledo), encara con seguridad en sí misma y confianza en el proyecto que lidera la recta final de su primer mandato como alcaldesa de su ciudad. Esta economista de 42 años, curtida en la política primero como concejala, después como diputada regional y finalmente como consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo no solo tratará de revalidar la amplia mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años para hacerse con el bastón de mando, sino que se ve con opciones de mejorar el resultado de entonces (14 PSOE, 5 PP, 3 Vox, 3 CS), según cuenta a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM durante una entrevista realizada en su despacho del Ayuntamiento.

Decorada con modernas piezas de cerámica talaverana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019, en la estancia se cuela el sonido de las radiales y de los martillos utilizados por los albañiles que remodelan la céntrica plaza desde la que se accede a las dependencias municipales. Es la metáfora perfecta para entender el incipiente renacer de una ciudad que, tras años de declive económico y pérdida de población, comienza a recuperar el pulso no solo gracias a la inciativa pública, sino a proyectos empresariales privados de tanto calado como el de Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram), el gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg, que ha anunciado una inversión de mil millones de euros en Talavera de la Reina para levantar en un polígono a las afueras de la ciudad un gran centro de datos que será referente en el sur de Europa.

Talavera y los talaveranos están poco a poco recuperando la autoestima perdida tras una época difícil y tratan de reinventarse como capital de la comarca, aunque la hoja de ruta trazada para conseguirlo apunta a la tecnología y a la logística como puntas de lanza en sustitución de los sectores que tradicionalmente sirvieron como locomotora económica, la ganadería y el comercio. García Elez, que durante un breve paseo tras la entrevista aprovecha para hacer fotos con su teléfono móvil y avisar a sus colaboradores sobre unos escalones de manera que bailan y el grafiti reciente que afea una señal, defiende que en el último año se ha avanzado en infraestructuras más que en toda la década anterior -aunque sigue sin atreverse a poner fecha a la llegada del AVE- y asegura que, si mantiene la confianza de los ciudadanos, su gran apuesta seguirá siendo rehabilitar y cuidar el rico patrimonio histórico, muchas veces desconocido, que atesora la ciudad.

Tita García Elez durante la entrevista celebrada en el despacho de Alcaldía. Óscar Huertas

Pregunta. Alcaldesa, quedan pocos meses para que finalice su primer mandato. ¿Está satisfecha con el grado de cumplimiento de su programa electoral?

Respuesta. Sí, sí, sí. Se ha avanzado más en estos últimos cuatro años que en los diez anteriores, pese a que la pandemia hizo que lo importante pasase a un segundo plano porque primero había que atender a lo urgente, que era salvar vidas y ayudar a los que más lo necesitaban. En materia de infraestructuras, sobre todo, hemos ido tachando esas muchas demandas históricas que tenía la ciudad. Al inicio del mandato estaban enquistadas y ahora se han ejecutado, están ejecutándose o en proceso de ejecución. Pese a ello, reconozco que no todo el trabajo está hecho todavía y que quedan muchas cosas por seguir mejorando en la ciudad. Y vamos a seguir haciéndolo aunque la guerra de Ucrania haya provocado una vorágine de precios que hace las obras presupuestadas hace un año en 200.000 euros ahora cuesten 400.000. Pese a esta gran dificultad, hemos trabajado y nuestro compromiso es seguir trabajando para sentar las bases del futuro de Talavera.

"Los talaveranos valoran que estamos avanzando y vuelven a hablar con orgullo de su ciudad"

P. Tras unos años difíciles, de cierta pérdida de autoestima colectiva como ciudad, ¿usted percibe que Talavera de la Reina vuelve a estar ilusionada con su futuro?

R. Los datos son tozudos: Talavera tiene hoy 1.400 habitantes más que al inicio de la legislatura, 1.345 parados menos, 130 empresas más... Eso pasa porque ha cambiado la dinámica, se han generado nuevas oportunidades y hay buenas expectativas de futuro. Cuando llegamos hace cuatro años al Ayuntamiento nos encontramos a la ciudad con una sensación de no haber sido tan bien atendida como merecía, en cierto modo con los brazos caídos. Ahora percibo en la calle que los talaveranos valoran que estamos avanzando y que vuelven a hablar con orgullo de su ciudad. Hace un mes fuimos invitados a Lisboa por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española y allí ponían a Talavera de la Reina sobre cómo estábamos desarrollando suelo industrial y esa ciudad tecnológica que tanto nos está posicionando en el mapa. Esto era impensable hace unos años y es un trabajo de todos: del Ayuntamiento, de las administraciones que nos están ayudando y de la propia sociedad talaverana.

P. Ese futuro como ciudad tecnológica pivota en gran medida sobre la llegada al polígono Torrehierro del gran centro de datos proyectado por Meta, una compañía que ha empezado el año despidiendo a 11.000 trabajadores. ¿Tienen garantías de que el proyecto sigue adelante y de que se van a cumplir los plazos?

R. La realidad es que tanto el Ayuntamiento como el resto de administraciones nos seguimos reuniendo con Meta cada 15 días para seguir avanzando en el proyecto a nivel técnico. La pasada semana estuvo en Talavera el director general de SEPES, Fidel Vázquez, visitando precisamente el suelo cuya venta ya está negociando la entidad pública con la empresa para que instale allí el centro de datos. Esta es la mayor inversión empresarial que ha llegado nunca no solo a Talavera de la Reina, sino a toda Castilla-La Mancha, por lo que seguimos trabajando intensamente de la mano de la compañía para generar certidumbres y que se convierta en una realidad. Ahora bien, con los plazos siempre prefiero ser muy cauta, porque en estos casos son las empresas las que establecen sus propios tiempos. Meta tiene marcado en su hoja de ruta el segundo semestre del 2023 para el inicio de las obras y ojalá sea así. Ahora el siguiente paso que les toca es presentar en la Consejería de Fomento el Proyecto de Singular Interés (PSI), algo para lo que tienen de plazo hasta junio.

P. Precisamente uno de los grandes déficits de Talavera de la Reina en los últimos años ha sido la falta de suelo industrial disponible. ¿Las empresas que quieran instalarse en la ciudad al calor de Meta o para iniciar otras actividades van a tener el espacio que necesitan?

R. Este fue uno de los primeros problemas que observamos a nuestra llegada al Ayuntamiento. Las empresas venían a preguntar, nos pedían grandes parcelas para estar funcionando en un año y se marchaban porque no se las podíamos garantizar. Ahora, a través del Plan de Singular Interés de Transporte y Tecnología del Gobierno de Castilla-La Mancha, se van a desarrollar 2,4 millones de metros de suelo industrial en tres fases. Ya hay contactos con empresas interesadas en instalarse en esos terrenos, algunas de ellas de Portugal. Hay corredores en el entorno de Madrid que ya están colmatados y Talavera va a tener mucho que decir en ese sentido como punto de unión entre España y el país vecino. Tenemos potencial para ser la capital del eje logístico de la A-5.

Una de las piezas de cerámica que decoran el despacho de Tita García Elez. Óscar Huertas

P. Al inicio de la entrevista me decía que donde más ha avanzado la ciudad es en materia de infraestructuras. Ya se ha inaugurado el cierre de la circunvalación sur, ¿pero en qué punto se encuentra el desdoblamiento de la N-5?

R. Avanza, que es algo muy importante sabiendo que hasta hace poco no había absolutamente nada: ni un documento, ni un protocolo, ni un estudio... Los alcaldes anteriores a mí simplemente se hicieron fotografías diciendo lo que había que hacer, pero nosotros hemos puesto pie en pared y junto al resto de administraciones hemos dado los primeros pasos para que la obra sea una realidad. Hoy por hoy se ha cerrado la licitación que sacó el Gobierno de Castilla-La Macha por 3,1 millones de euros y ahora se está revisando la documentación para adjudicar el concurso a una de las 20 empresas que se han presentado. A partir de ahí empezarán unas obras muy necesarias para la ciudad. No era de recibo que una ciudad como Talavera tuviese una entrada sin desdoblar, con atascos y dificultando la movilidad con el resto de la comarca.

P. ¿Qué pasa con el proyecto del AVE para Talavera de la Reina? ¿Por qué nunca acaba de llegar? ¿Por qué parece que el proyecto se atasca permanenttemente en este punto del mapa?

R. Esta es una cuestión que tiene cansados a todos los talaveranos, porque respecto al AVE llevamos años escuchando promesas de todo tipo y de todos los colores, también desde mi propio partido. Pero hay que decir las cosas claras y explicar que unos tienen más culpa que otros. No puede ser que después de 10 años de promesas y de otos 10 de trabajos administrativos todo se perdiese cuando gobernaba el PP por no mover ni una sola traviesa, lo que provocó que caducase la declaración de impacto ambiental y obligó a empezar otra vez de cero. ¡Es que es así de duro y de crudo! Vamos con mucho retraso. Ahora se está volviendo a analizar una nueva declaración de impacto ambiental y, paralelamente, hay dos proyectos secundarios para resolver cómo se integra la llegada y la salida de la futura línea Madrid-Extremadura-Lisboa en las ciudades de Talavera y Toledo.

P. ¿El soterramiento es innegociable?

R. Es que no hay otra posibilidad. El propio Plan de Ordenación Municipal de Talavera se ha redactado en función de ese soterramiento. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto y ha pedido al Ministerio que nos diga cómo se va a integrar la línea del AVE en la ciudad, sabiendo que no hay otra alternativa que no sea el soterramiento. Me consta que es en esa clave en la que están trabajando, porque la empresa adjudicataria del estudio ya ha pedido documentación y planos al servicio municipal de Urbanismo.

"El AVE va a llegar a Talavera, pero no sé cuándo"

P. Cuándo calcula que va a llegar el AVE llegue a Talavera...

R. No lo sé. Hemos preguntado, como se puede imaginar, pero no se nos han dado fechas. Esta alcaldesa quiere que sea cuanto antes, pero también es realista. Es que hemos vuelto a empezar de cero y un proyecto así tarda muchos años en convertirse en realidad. ¿Llegará el AVE a Talavera? Sí. ¿Cuál es nuestro objetivo mientras llega? La mejoría de la vía convencional para que sea segura y rápida. La realidad es que la inversión que ya se ha realizado en la misma ha permitido reducir mucho las incidencias y que ya no tenemos esas imágenes continuas de los trenes parados a mitad de un barbecho porque se habían estropeado. Además, por primera vez hay una partida en los Presupuestos Generales del Estado para la electrificación de la vía.

Tita García Elez durante su conversación con el periodista Alberto Morlanes. Óscar Huertas

P. Esta entrevista se está llevando a cabo en el despacho de Alcaldía y a través de las ventanas se cuela el sonido de las obras de renovación urbana que se están llevando a cabo en la plaza Padre Juan de Mariana. Está siendo un final de mandato muy intenso en ese sentido...

R. Ha habido, hay o va a haber obras en casi todos los barrios de Talavera, pero en el centro se han concentrado especialmente porque había mucho por mejorar. Para la ciudad fue importante conseguir en 2019 la declaración de conjunto histórico, pero faltaba darle una uniformidad, ponerlo en valor utilizando materiales más nobles y garantizar la accesibilidad, que precisamente son los objetivos de esta obra de la que me habla. Aunque, como le digo, las actuaciones van a llegar a muchas otras zonas: la antigua clínica de La Milagrosa corría riesgo de derrumbe y ya se está rehabilitando con una inversión de un millón de euros, muy pronto van a comenzar las obras de remodelación de la zona comercial más tradicional de la ciudad, para últimos de febrero comenzará el nuevo plan de asfaltado en muchas avenidas de Talavera, los barrios del Paredón y Santa María se van a beneficiar de los 4,2 millones del Plan de Sostenibilidad y me podría tirar así una hora. Me hubiese gustado que todas estas obras no se hubiesen concentrado al final del mandato, porque cuando se juntan unas con otras son más molestas, pero ha tenido que ser así por el parón que supuso la pandemia.

Tita García Elez junto a la torre albarrana recientemente rehabilitada en Talavera. Óscar Huertas

P. ¿Qué actuaciones quedan pendientes para que el patrimonio monumental, artístico y cultural de Talavera de la Reina siga adquiriendo esplendor?

R. En Talavera tenemos muchas joyas patrimoniales y monumentales que estamos recuperando y poniendo en valor, algo en lo que ya hemos invertido más de tres millones de euros. Esta ha sido y va a seguir siendo una de mis apuestas más decididas como alcaldesa, porque estoy convencida de que cuidar el patrimonio genera crecimiento, riqueza y turismo. Ya hemos recuperado el tramo de muralla de El Salvador y tanto los talaveranos como los turistas pueden subir a una torre albarrana, aunque el éxito de las visitas guiadas ha sido tal que hay gente apuntada hasta mayo. Pero es que desde marzo también va a ser visitable el yacimiento de Entretorres y ese mismo mes vamos a poner en funcionamiento el Plan Accesible Monumental, que permitirá a todos los interesados acceder con sus teléfonos móviles, mediante un código QR, a una audioguía con información y explicaciones sobre cada uno de los elementos patrimoniales de Talavera. El objetivo, en definitiva, es ir uniendo la huella del pasado.

Tita García Elez en el puente romano de Talavera, que cuenta con iluminación artística desde hace unos meses. Óscar Huertas

P. Otra de las joyas que quedan por recuperar en Talavera es el propio río Tajo. ¿Qué le parece el nuevo plan hidrológico aprobado recientemente y que por primera vez incorpora caudales mínimos?

R. Es mejorable, pero es mejor de lo que había. Mejora la situación del río, pero no es suficiente. Podríamos decir que es una primera batalla ganada, pero no la definitiva. Con el caudal ecológico de 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, la previsión es que a Talavera lleguen 18 metros cúbicos por segundo, pero necesitamos más. Y, además de la cantidad, es fundamental garantizar la calidad de las aguas, que es algo que también incluye el nuevo Plan del Tajo, con una inversión millonaria para mejorar la depuración en la Comunidad de Madrid, porque son municipios madrileños los que vierten al Jarama y contaminan el Tajo. Para Talavera es fundamental tener un río vivo y desde el Ayuntamiento hemos querido que el Tajo sea uno de los ejes del Plan de Sostenibilidad Turística, incluyendo la futura recuperación de la hidroeléctrica como centro cultural y de ocio donde habrá exposiciones, un parque con tirolinas o se podrá volver a montar en la antigua barca de 'maroma'. Además, desde que el puente romano está iluminado, se ha convertido en una zona de paseo tanto de día como de noche, que era algo que antes no pasaba.

"Vamos a garantizar el esplendor de los Jardines del Prado para los próximos 50 años"

P. Después de la polémica generada por la tala de varios árboles y de que haya surgido algunas voces pidiendo la retirada de la declaración de Bien de Interés Cultural, ¿la reforma de los Jardines del Prado va a merecer la pena?

R. Si se está haciendo esta obra es, precisamente, para garantizar el mantenimiento de esa figura de protección y el esplendor de los Jardines del Prado, que son el corazón de la ciudad y como tal merecen una sensibilidad muy especial, para los próximos 50 años. La realidad es que los Jardines se encontraban en una situación delicada por el paso del tiempo, con la cerámica de los bancos rota, con el estanque de la fuente de los patos inutilizada y con muchos árboles muertos y con riesgo de caída debido al deterioro del sistema de riego, por ponerle solo algunos ejemplos. Ante todo esto podríamos haber mirado a otro lado, pero hemos decidido llevar a cabo un proyecto valiente. Desde un principio hemos pedido paciencia a los talaveranos, porque yo entiendo la ansiedad que se puede generar cuando ves que se están talando algunos árboles con muchos años de vida, pero ahora que hemos empezado a plantar los nuevos la gente ya empieza a ver las obras de otra manera. Además del césped y de los setos, los Jardines del Prado van a tener más de un centenar de nuevos árboles como tilos, magnolios, castaños de indias, palmitos, laureles u olmos.

P. ¿Cuándo va a estar finalizada esta renovación?

R. Por mí, cuanto antes, aunque no me va a entrar ninguna prisa electoral. Lo que quiero es que los Jardines del Prado queden bien y recuperen el esplendor de sus mejores años. La empresa está trabajando con mucho mimo y cuidado para que así sea.

P. Una de las quejas más recurrentes en Talavera es que es una ciudad no lo suficientemente limpia...

R. Este es un tema fundamental que nos preocupa y que, sobre todo, nos ocupa. Año a año hemos ido invirtiendo cada vez más en limpieza, pero lo cierto es que estamos pagando las consecuencias de las decisiones del pasado, porque el equipo de gobierno anterior modificó unilateralmente el contrato firmado con la empresa adjudicataria y se redujo la plantilla de trabajadores en 30 personas. Ahora estamos confeccionando los pliegos del próximo contrato y esta situación a la que me refiero se va a subsanar, porque Talavera necesita más personal de limpieza. El compromiso de este Ayuntamiento, mientras tanto, es seguir mejorando la recogida de residuos y reaccionar lo más rápidamente posible cuando los ciudadanos nos comuniquen cualquier incidencia puntual sobre limpieza a través de la línea verde. En ese sentido, también pedimos colaboración a los talaveranos para que, ensuciando lo menos posible, hagamos entre todos que los recursos de los que disponemos sean mucho más eficientes.

Tita García Elez en una de las paredes de la antigua central hidroeléctrica de Talavera, que va a ser rehabilitada. Óscar Huertas

P. Estamos en pleno año electoral y en poco más de tres meses habrá comicios municipales y autonómicos. ¿Qué sensaciones tiene con vistas al 28-M? ¿Maneja encuestas?

R. Estoy ilusionada y con fuerza. La mejor encuesta está en la calle y, por suerte, las sensaciones que tenemos son muy buenas. Espero contar con los talaveranos para que en mayo no pare el proceso de cambio en positivo que ya ha iniciado la ciudad. Si queremos resolver los problemas estructurales de Talavera no se puede hacer ni con varitas mágicas ni mirando solo el corto plazo. Mi proyecto y el de mi equipo todavía no ha finalizado: necesitamos más tiempo para que todo lo que hemos sembrado en estos primeros cuatro años empiece a dar sus frutos. La hoja de ruta marcada tiene que continuar y me comprometo a trabajar, trabajar y seguir trabajando de manera incansable para conseguirlo, pero al final es la gente la que decide.

P. El PP parece que ha recuperado el tono tras la llegada de Feijóo. ¿Se ve con opciones de revalidar su mayoría absoluta el 28-M?

R. ¡Yo quiero mantenerla! Afrontaré las elecciones con el convencimiento de que puede crecer el número de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera.

P. ¿Qué opinión le merece el candidato del PP y su principal rival, José Julián Gregorio?

R. No me gusta valorar a mis rivales, porque respeto mucho los procesos internos de cada partido. Lo único que pido es que hablemos de la ciudad, de proyectos de Talavera, porque aquí no nos podemos permitir entretenernos en el ruido. Talavera está en una situación en la que necesita las aportaciones de todo el mundo, desde el gobierno hasta la oposición. Aquí no sobra nadie y todos tenemos que arrimar el hombro.

"Mi complicidad con Emiliano García-Page es algo que se ve"

P. El 28 de mayo los castellano-manchegos también decidirán si Emiliano García-Page sigue como presidente de la Junta cuatro años más. ¿A Talavera le interesa que el Gobierno regional siga teniendo el mismo color que el municipal?

R. Mi complicidad política y personal con Emiliano es algo que se ve, no hace falta que lo diga yo. Además, él siempre ha dicho le dolía muy especialmente ver la situación por la que estaba atravesando Talavera porque su madre había nacido en un pueblo de la comarca. Ahora bien, todo el dinero que ahora está llegando a la ciudad, que por otra parte era de justicia y ya nos tocaba, ni mucho menos cae del cielo, sino que se pelea, se trabaja y, sobre todo, se justifica.

Tita García Elez durante la entrevista. Óscar Huertas

P. Usted es mujer, feminista, política y socialista. ¿Qué le parece la ley del 'solo sí es sí?

R. No puede ser que una ley que nace con el objetivo de proteger a las mujeres se convierta en todo lo contrario. Se debería haber corregido de forma inmediata. Por eso estoy de acuerdo con que el Gobierno de España la reforme sí o sí, con el apoyo o no de Unidas Podemos, algo que debería haber hecho mucho antes. El pleno de este mismo Ayuntamiento aprobó, por unanimidad y con el apoyo del grupo socialista, una propuesta del PP instando a reformar la ley. Cuando las cosas son sensatas y razonables hay que apoyarlas vengan de quien vengan.

