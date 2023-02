Ciudad de Vascos en Toledo acogerá un espectacular Centro de Interpretación con cuatro salas

El yacimiento arqueológico de 'Ciudad de Vascos', que alberga los restos de una medina musulmana habitada entre los siglos IX y XII en Navalmoralejo (Toledo), contará a finales de verano o principios de otoño con un nuevo Centro de Interpretación, en el que la Diputación de Toledo ha invertido 350.000 euros y con el se quiere potenciar no sólo el conocimiento de este enclave excepcional, sino de toda la comarca.



Así lo ha explicado durante la presentación del proyecto el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, a quien han acompañado el alcalde de Navalmoralejo, Francisco Javier Pulido, y el diputado de Fomento de Empleo y Promoción Económica, Jaime David Corregidor.



Gutiérrez ha indicado que la Diputación colabora con el Ayuntamiento de Navalmoralejo para convertir este espacio de información, orientación y sensibilización "en el punto de referencia obligado para difundir la importancia y excepcionalidad del yacimiento arqueológico", que, junto a su valor histórico, cultural y patrimonial, "tiene un extraordinario potencial y atractivo turístico".



Además, el centro de interpretación supondrá un impulso al turismo de las comarcas de Oropesa y del norte de La Jara, ya que en él se dará protagonismo también a una comarca en la que "el patrimonio cultural y ambiental constituyen su mejor oferta turística", ha aseverado Álvarez, quien ha detallado que el nuevo espacio seguirá instalado en las antiguas escuelas de Navalmoralejo, ocupando la planta baja y ampliándose con el espacio exterior que hay enfrente.



Según ha recalcado el presidente de la Diputación, el centro de interpretación de 'Ciudad de Vascos' combinará "modernidad y tradición", ya que estará integrado por funcionales paneles gráficos informativos y vitrinas con restos arqueológicos del yacimiento, así como por las últimas tecnologías para espacios expositivos, con un amplio número de pantallas de diversos formatos que ampliarán la información y ofrecerán a los visitantes "un modelo de acceso visual, sencillo e interactivo".

Cuatro salas

Para ello, constará de cuatro salas siendo la primera de ellas la de recepción y atención al público, mientras que las tres siguientes salas están concebidas íntegramente como espacios expositivos.



En la segunda sala, a través de los paneles, vitrinas y pantallas, se introducirá a los visitantes al yacimiento y también a la riqueza patrimonial y ambiental de la comarca, ya que también se quiere promover la visita a localidades cercanas y, de hecho, contará con cinco pequeñas pantallas con vídeos de los cinco yacimientos arqueológicos más importantes de la comarca.



La tercera sala está destinada a facilitar la visita al yacimiento arqueológico, dando protagonismo a cuestiones como la organización interna de los pobladores de la ciudad musulmana o la distribución de sus áreas residenciales, militares, religiosas y productivas y, en el centro de ella, va a estar situada una maqueta del yacimiento y vitrinas con restos originales procedentes de las distintas excavaciones que se han llevado a cabo en vascos en las últimas décadas.



En la última sala se traslada la importancia de Ciudad de Vascos y su proyecto de investigación y, además, será el espacio del centro de interpretación en el que se dé especial protagonismo a la comarca promoviendo la riqueza artesanal de la zona con la exhibición objetos diversos, como una serie de bancas.

Otras zonas

Completa la propuesta del Centro de Interpretación su espacio exterior en el que se incluirán zonas lúdicas y de trabajo, principalmente pensados por los escolares; la construcción de un pequeño auditorio y una zona de juegos donde habrá un gran tablero de ajedrez en homenaje a los juegos aportados a Europa por la cultura árabe y un espacio botánico para mostrar las plantas de la época andalusí.



Tal y como ha resumido Gutiérrez, en definitiva, se trata de un proyecto "muy bonito y ambicioso", idea en la que ha coincidido el alcalde de Navalmoralejo, quien ha agradecido a la Diputación su apuesta por este pueblo tan pequeño de 300 habitantes, al tiempo que se ha mostrado convencido de que servirá para "reavivar esta zona deprimida y despoblada de la provincia de Toledo".



A preguntas de los periodistas sobre si el pueblo está preparado para recibir a todos los turistas que se desplacen al yacimiento, ha indicado que sí están preparados, puesto que se trata de "una zona muy amplia y de fácil aparcamiento", situada a 7 kilómetros de Navalmoralejo y adonde se accede por un camino, que ha reconocido que "tiene que ser mejorado, no sólo el firme, sino también su anchura", dado que actualmente no hay espacio para que se crucen dos autobuses.



A este respecto, Gutiérrez ha indicado que "estamos en ello", en mejorar la accesibilidad de este camino que atraviesa varias fincas privadas, para lo que se está en conversación con sus propietarios con los que se llegará a un acuerdo voluntario y, de no ser así, se abrirá el preceptivo expediente expropiatorio.

Archivado en Castilla-La Mancha, Diputacion de Toledo, Navalmoralejo, Patrimonio

Sigue los temas que te interesan