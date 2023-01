La familia de Fernando y Ángel pide más registros para esclarecer sus muertes en Toledo

La familia de Ángel, el niño de 11 años cuyos restos han sido hallados en el Ecoparque de Toledo, han solicitado por escrito a la Policía Nacional más registros en el bloque de pisos donde vivía la expareja de su primo Fernando, de 17 años y cuyo cadáver apareció en el mismo macrovertedero el 15 de diciembre.

Los dos primos desaparecieron de la calle General Ricardos de Madrid el 10 de diciembre y de allí se desplazaron a Toledo, donde fueron grabados en la estación de autobuses, en un hotel y en un centro comercial. En este último punto se les perdió la pista hasta la aparición de los cadáveres.

El presidente de la Asociación Gitana Española, Sinaí Jiménez, ha vuelto a pedir que los investigadores indaguen y no tomen el accidente como hipótesis principal. "Como sabéis, ha salido a la luz que el piso donde vivían se pintó. Pero claro, lo que no se dijo que antes de pintarlo, pues se limpió con lejía y posteriormente se limpió con amoniaco. Pero no son gente que suelen ser muy limpios, sino todo lo contrario. Durante todo el tiempo que llevan en ese piso han hecho muy poca limpieza y, de repente, qué cosas, son los más limpios de España. No solamente limpian y pintan, sino que friegan con lejía y amoniaco. Hay pruebas de lo que estamos diciendo", ha asegurado en unas declaraciones que recoge Europa Press.

Este piso, que se encuentra en un edificio ocupado, está actualmente precintado por la Policía Nacional, que ha acudido en varias ocasiones a tomar muestra y buscar pistas. En él ya no viven ni Lucía ni su madre, Trini, quien en diferentes medios de comunicación ha denunciado que la familia de los menores fallecidos agredió a su hija y ha asegurado que se han marchado de Toledo por temor a represalias.

No obstante, la familia de Fernando y Ángel ha pedido que los registros se extiendan a más pisos del bloque donde puedan vivir allegados a la familia de la chica y que busquen a los pintores, al parecer argelinos, de ese inmueble toledano porque "a lo mejor podemos llevarlos muchas sorpresas".

"Cuando voy la segunda vez a buscar a los niños allí en Toledo sale un argelino del piso de la Trini con un bote de pintura, que se veía cómo estaban pintando el piso. Y vi que en un piso enfrente había todo tipo de detergentes, amoniacos y todo. Este piso no se ha revisado ni se ha investigado. Son viviendas ocupadas, no normalizadas", ha detallado un familiar de los niños fallecidos.

Por otro lado, Sinaí Jiménez también ha anunciado que la familia ha contratado los servicios del médico forense y experto antropólogo Francisco Echeverría, quien trabajó en el caso Bretón, que "fue quien confirmó que aquellos huesos encontrados en la finca de Huelva no eran de animales, sino de un niño y una niña".

Por eso, en este caso, la familia de las víctimas no quiere una segunda autopsia de los cuerpos, sino integrar a este experto dentro del juzgado para que, dentro de las pruebas ya emitidas, tener una segunda opinión "de este gran experto", remarcaba Giménez.

Además, el abogado de la familia, Marcos García-Montes, revelaba la existencia de "unos testigos" que se pusieron en contacto con el entorno de los dos primos para confesarles que "presenciaron unos hechos muy graves" sobre los que no entraba en detalle al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

García-Montes precisaba que estas personas, que "están asustadas de miedo y no quieren que se revele su identidad", tienen vínculos con "la vecindad" de la familia de la chica de Toledo

Por otro lado, la Sociedad Gitana Española ha organizado un grupo de voluntarios de todas partes de España, de 250 personas que están dispuesta a ayudar y colaborar en la búsqueda del cuerpo de Ángel en el Ecoparque de Toledo, ya que de momento solo se ha encontrado un pie del pequeño.

"Estamos dispuesto a colaborar con la Policía para ir al vertedero y vaciarlo porque la familia quiere que aparezca el cuerpo del niño Ángel para poder velarlo y poder enterrarlo dignamente. Lógicamente, después poder llevar un ramito de flores al cementerio", ha indicado el portavoz, que ha afirmado que no habrá entierro del niño hasta que no tener el cadáver entero.

