El PP pide explicaciones a Tita García por el desalojo de la empresa del matadero de Talavera

El senador del Partido Popular y próximo candidato a la Alcaldía de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Tita García Élez, por el desalojo de la empresa del matadero municipal y por la investigación que existe al respecto. "Debe dar una respuesta a familias implicadas que ahora mismo viven con incertidumbre".

Según Europa Press, en una nota de prensa, Gregorio ha expresado que la autorización del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo para el desalojo del matadero y su toma de posesión "no es firme", por lo que lo más prudente hubiera sido esperar a la resolución del recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. "Lo que esperamos es que por la precipitación del desalojo no se produzcan posibles daños y que los tenga que reparar el Ayuntamiento con el dinero de todos los talaveranos".

El senador ha recordado, además, otros episodios en los que el PSOE provocó "graves perjuicios a las arcas municipales". "No nos gustaría que ocurriese lo que pasó con unos terrenos en 2005 en la Avenida Francisco Aguirre junto a la piscina, o con la expropiación de una gran casa particular para hacer el parque de la plaza Juan de Herrera, que casi ponen en zozobra a las arcas municipales si no es por sentencias muy posteriores. Esto no es hacer política carroñera, sino constatar unos hechos objetivos y reales del trabajo errado que ustedes están desarrollando".

Árboles de los Jardines del Prado

En otro sentido, ha criticado la "desastrosa" gestión del equipo de Gobierno en los Jardines del Prado, optando por "coger la motosierra y utilizarla sin control y sin criterio, provocando un desbarajuste sin sentido".

Por ello, Gregorio ha pedido explicaciones para los vecinos que hace más de 20 años plantaron sus árboles con una cápsula del tiempo "y la alcaldesa los ha derribado sin contemplación con una motosierra".

