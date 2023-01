Polémica en Talavera de la Reina tras la caída de un árbol de los Jardines del Prado

La viceportavoz del Partido Popular municipal de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha criticado la "tala indiscriminada" de árboles en los Jardines del Prado, que ha ocasionado la "desaparición" de especies en buen estado mientras otros árboles enfermos no han sido una prioridad. "Consecuencia de ello es la caída de un árbol que a la vista de todos estaba completamente podrido".

Según EFE, así lo ha expresado en un comunicado donde ha lamentado que "si las cosas se hubieran hecho bien no habría que lamentar los daños que se han provocado". "Lo que no comprende nadie es que el árbol podrido que se cayó no se talara de los primeros".

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno talaverano, Flora Bellón, ha explicado que la caída del árbol este domingo es el ejemplo evidente de que la remodelación en esta zona "era necesaria".

En una nota de prensa, ha destacado que las obras de remodelación de los Jardines del Prado continúan y serán sustituidos los ejemplares que, debido a los estudios técnicos, presentan "un peligro de seguridad para la ciudadanía". "No se va a tener ningún tipo de reparo cuando lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas".

Por último, ha afirmado que los jardines siguen cerrados al público para facilitar los trabajos que se están desarrollando y para prevenir posibles accidentes. "Cuando se cumplan las condiciones idóneas se comenzará con la plantación de los nuevos ejemplares. Los objetivos son devolver el máximo esplendor a unos jardines únicos y referentes siendo estos una visita obligada en Talavera de la Reina".

Sigue los temas que te interesan