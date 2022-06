La semana ha empezado con una mala noticia en Toledo capital. Un incendio declarado a primera hora de este lunes en una de las plantas superiores, en concreto la sexta, del Alcázar de Toledo ha activado todas las alarmas este lunes en la capital regional, donde se está trabajando activamente en la lucha contra este fuego, ya controlado. Este incendio se produce después del declarado la pasada semana en el entorno del parque temático de Puy du Fou, ya en fase de extinción.

El fuego ha podido iniciarse en la sala de máquinas del Alcázar, entre la sexta y la última planta. El incendio ha sido controlado en torno a las nueve de la mañana, aunque todavía no se ha extinguido por completo y numerosos efectivos de los bomberos del Ayuntamiento siguen trabajando en la zona. El tráfico, cortado inicialmente, se ha reabierto ya en la Puerta de Bisagra. El fuego se ha iniciado en la planta inmediatamente inferior a la Biblioteca Regional, que está en la séptima planta y tiene su sede en el Alcázar.

Aunque aún es preciso investigar lo ocurrido y las razones por las que se ha producido el incendio en este edifico histórico y emblemático de la capital de Castilla-La Mancha, sí parece ya claro que se han quemado dos cuadros eléctricos de la planta sexta y que ese es el origen del fuego. Todo ha sido tan rápido que el suceso está en este momento en fase de extinción, una vez que el fuego ya ha sido totalmente controlado, según han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM.

Según ha explicado a Efe la portavoz de la oficina de comunicación del Museo del Ejército, capitán Mónica Marqués, el fuego se ha iniciado en la sala de climatización del Alcázar, que se encuentra entre el Museo del Ejército y la Biblioteca Regional, por lo que ha afectado a ambas instalaciones.

En estos momentos, ocho camiones de bomberos están trabajando en la extinción total de este incendio declarado esta mañana de lunes en el Alcázar toledano. Fuentes municipales han confirmado a nuestro periódico que el fuego no ha afectado a ningún elemento patrimonial del Alcázar ni tampoco a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, por lo que los daños materiales sufridos no serán especialmente relevantes, según las primeras informaciones. No obstante, habrá que analizar las consecuencias.

El edificio ha sido desalojado de los trabajadores y no hay que lamentar daños personales, aunque todavía habrá que evaluar los daños materiales, según diversas fuentes de los servicios municipales.

La alcaldesa, Milagros Tolón, en declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, ha confirmado el aviso por este incendio poco antes de las ocho de la mañana y la inmediata reacción de los bomberos de la ciudad, que todavía trabajan activamente en la zona. La respuesta municipal al fuego ha sido inmediata desde las ocho de la mañana y la situación se está normalizando poco a poco en toda la zona. El control de la situación en estos momentos es total.

La propia alcaldesa ha confirmado en declaraciones a nuestro periódico que el fuego está controlado, aunque de momento no extinguido. Tolón ha explicado que todos los efectivos disponibles se han desplazado a la zona del suceso.

El servicio de urgencias y emergencias 112 ha informado de que ha recibido el aviso a las 7:51 horas de este lunes, al haberse activado las alarmas contra incendios. Hasta allí se han desplazado ocho camiones de bomberos, la Policía Nacional, la Local y una UVI en preventivo, según las primeras informaciones.

Desde el Ayuntamiento han informado a nuestro periódico de que es posible que el fuego se haya iniciado en la sala de máquinas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha que, como se sabe, tiene su sede en el Alcázar. Los primeros datos apuntan a que se han quemado dos cuadros eléctricos en esta sala y han provocado el incendio.

Las altísimas temperaturas que ha sufrido toda la provincia de Toledo en los últimos días, y que han afectado especialmente a la capital, han podido tener algún tipo de incidencia en el origen del fuego.

La alcaldesa Tolón se ha desplazado hasta el Alcázar para seguir de cerca el suceso y tomar las decisiones que sean necesarias. Los bomberos del Consorcio Provincial se encuentran en estos momentos en situación de alerta por si fuera necesario reforzar la actuación de los efectivos del Ayuntamiento toledano, aunque no parece que finalmente vaya a ser necesario.

El tráfico ha quedado cortado inicialmente en la zona, aunque la situación se está normalizando.

