El Gobierno de García-Page asistirá a la manifestación por el soterramiento del AVE en Talavera

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a la manifestación convocada por la asociación SOS Talavera y su comarca para pedir el soterramiento de las vías del AVE a su paso por la Ciudad de la Cerámica.

Ha sido durante el debate de la Proposición no de Ley que ha presentado el PP ante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha relativa a la Integración Urbana del Ferrocarril en Talavera de la Reina de 2007 y después de que el diputado de Ciudadanos Javier Sevilla instara al titular de Fomento a dejar clara su postura.

Hernando ha dicho que los intereses de Talavera y de la región está coalineados "en gran parte" con quienes convocan la manifestación del 12 de junio. "Tanto el PSOE, como el Ayuntamiento, como el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a estar", ha apuntado.

"Es de cajón", ha apostillado el consejero, quien ha acusado al PP de generar un debate "donde no lo hay". Así, el consejero ha abogado por que Talavera pueda tener la oportunidad de competir en mercancías y por evitar que tenga "una cicatriz urbana". "Es la misma postura que hemos defendido sin movernos del sitio", ha dicho.

Así, ha recalcado que no puede ser que en Talavera ni siquiera se contemple la posibilidad del soterramiento y de ahí -ha manifestado- "hemos exigido al Ministerio -y lo vamos a conseguir- es que haya un estudio informativo complementario para Talavera de la Reina, porque nos resulta inaceptable que no considere una solución técnica que incluya el soterramiento como está incluido en los protocolos y en el POM", ha aseverado Nacho Hernando.

Respuesta del PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha criticado que “el PSOE y Page vuelvan a traicionar a Talavera votando 'no' al soterramiento del AVE”, en una Proposición No de Ley que ha presentado el Grupo Popular en las Cortes regionales.

Así se ha referido este jueves tras el debate al que ha asistido en las Cortes junto a la edil Gelen Delgado, y donde ha recordado que “es la segunda vez” que Page rechaza apostar por el soterramiento del AVE de Talavera, por lo que “se niega” a hacer efectivo el protocolo firmado en 2007 mediante el que la Junta asumiría la diferencia del coste en superficie.

Serrano ha criticado también “los bandazos” del PSOE, ya que “cada vez ha votado una cosa diferente” en lo que respecta al soterramiento del AVE; en el Ayuntamiento, los socialistas votaron a favor de una moción similar, en el Senado se abstuvieron; “y en las Cortes se niegan a que el AVE se soterre, y es la única opción que los talaveranos contemplan ya que rechazan el muro que va a dividir la ciudad si el tren transcurre en superficie”.

No obstante, el portavoz no ha mostrado una gran sorpresa ante el voto en contra de Page en las Cortes, especialmente cuando ha manifestado que “el soterramiento es una cuestión menor y no prioritaria”. También había avanzado una reunión este mes de junio con el Ministerio de Transportes “para empezar a establecer la estrategia de la alta velocidad”, lo que es “un insulto a la inteligencia de los talaveranos”.

En ese sentido, para Serrano es “una auténtica desfachatez” que Page “tome por tontos a los talaveranos”, al prometer de nuevo el AVE, como hizo el Día de la Región; “es una desvergüenza que sin pestañear sea capaz de realizar el mismo anuncio de hace 20 años, y lo peor de todo es que la alcaldesa, Agustina García aplaude este engaño”.

