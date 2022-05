Indignante caso de acoso machista a una joven de 18 años en Toledo: "No quiero, déjame"

"Diez minutos siguiéndome hasta llegar al gimnasio. Es una puta mierda vivir con miedo y está tan normalizado…". Son las indignadas palabras con las que Marta, una joven de tan solo 18 años, ha denunciado públicamente a través de la red social Twitter el episodio de acoso al que fue sometida por parte de otro chico el pasado viernes 6 de mayo. Los hechos ocurrieron en las calles de Toledo, concretamente en el barrio de Palomarejos de la capital de Castilla-La Mancha.

El incómodo momento, que Marta decidió grabar a hurtadillas y de manera instintiva como método de protección, se produjo a plena luz del día cuando salió de la casa de una amiga para dirigirse a pie hacia a un gimnasio cercano en el que entrena. "Me siguió hasta la misma puerta y me decía que nos fuéramos por ahí, que le diera mi número de móvil, que quería hacer algo", ha explicado la víctima a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Tal y como puede comprobarse viendo el vídeo que la toledana compartió este domingo en su perfil de Twitter, donde el caso está generando una indignación generalizada y ya ha sido retuiteado más de mil veces, el molesto joven se acercó a ella, se puso a muy poca distancia y comenzó a avanzar al mismo ritmo pese a que él tuvo que aminorar su marcha porque iba montado en una bicicleta.

"Tenía miedo"

El indeseado acompañante de Marta se dirigía insistentemente a ella con distintas peticiones y propuestas, sin importarle que la joven le dijese repetidas veces y de forma tajante "déjame", "no quiero" o "no te voy a dar nada".

"Me han dicho que en lugar de grabarlo podría haber avisado a otra persona de la calle, pero la verdad es que no me salió. Decidí grabar porque no había mucha gente y porque no sabía qué hacer en ese momento. Tenía miedo", ha reconocido la toledana, que decidió compartir públicamente el momento por el que tuvo que pasar después de haberse viralizado otra indignante grabación en la que puede verse a dos hombres que se quedan impertérritos, con una postura intimidatoria, mirando fijamente unas adolescentes en la Feria del Caballo de Jerez.

El partido político Podemos, Íñigo Errejón o las actrices Anabel Alonso y Leticia Dolera, conocidas por su activismo feminista y próximo a las tesis de la izquierda, ya han condenado públicamente la actitud de esos dos individuos, aunque otros tantos tuiteros les han afeado no haber dado la misma difusión al suceso de Toledo, algo que a su juicio ocurre porque el protagonista del mismo es un hombre de raza negra con acento extranjero.

El acoso en la calle también es violencia contra las mujeres. La ley solo sí es sí perseguirá el acoso para que todos los espacios sean lugares seguros y para que las mujeres dejemos de sufrir estas situaciones. No estáis solas. https://t.co/po4efMhBWD — PODEMOS (@PODEMOS) May 8, 2022

Mmmmm vaya que diferencia para dos videos casi del mismo tiempo pero no entiendo el motivo no se https://t.co/RUCZ5aRNDK pic.twitter.com/GKTePrAZwb — Geeeeer (@Gerhintol) May 9, 2022

Me parece esto peor que lo de los 2 gilipollas borrachos de la feria https://t.co/XDvDMpjx7j — Jose Martín (@Josemd89) May 9, 2022

Donde están las de "solas, borrachas queremos llegar a casa", las feministas de pro... O es que como no es la manada nos callamos?

¡VERGUENZA! https://t.co/ez9JnuWk1p — Humberto. J (@humberto_vs1988) May 9, 2022

"Al ver ese vídeo pensé que tenía que compartir también el mío para que la gente empiece a tomar consciencia de que este tipo de cosas pasan a diario y de que las mujeres estamos hartas", ha asegurado a este periódico la toledana Marta, que dice haberse sentido intimidada por hombres en "numerosas ocasiones" pese a su corta edad. Recuerda, por ejemplo, cuando pilló a otro cliente del gimnasio en el que entrena haciéndole fotografías sin su consentimiento.

Acoso "normalizado"

"Lo he hablado con mis amigas y cosas así nos habían pasado a todas. Es algo que está totalmente normalizado y es una pena", ha reflexionado Marta, que no ha denunciado ante la Policía lo vivido el pasado viernes.

Un estudio de la ONG Plan Internacional realizado en las calles de Barcelona, Madrid y Sevilla indica que en nuestro país "el 26 % de las mujeres de entre 16 y 24 años han sufrido stalking o acoso reiterado, y el 13 % antes de cumplir los 15 años de edad".

