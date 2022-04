La Policía Nacional no cree que el asesinato de Lorenzo en Toledo sea obra de bandas latinas

El jefe de la Policía Nacional en la provincia de Toledo, Carlos Julio San Román, ha asegurado este martes que "ahora mismo no hay un problema de bandas latinas" en la ciudad ni tienen conocimiento de que existan. De igual modo, también ha descartado que estos grupos estén involucrados en el asesinato que costó la vida al joven Lorenzo Pompiliu Cazacu Motoi en el barrio de Santa María de Benquerencia en la noche del pasado 31 de octubre.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa para presentar el dispositivo de tráfico y seguridad que se desarrollará en la capital regional con motivo de la romería de la Virgen del Valle y la manifestación del 1 de mayo, San Román ha explicado que "ni ha existido ni existe" y cuando ha surgido "algún brote concreto se ha controlado".

Dicho esto, ha detallado que este tema "no tiene nada que ver" con el asesinato de Lorenzo. "No tenemos elementos para afirmar ni contradecir nada, las bandas latinas son un hecho de carácter nacional que tiene brotes en algunos sitios concretos del territorio nacional y en Toledo concretamente no es un problema", ha subrayado.

Sobre esa investigación concreta, ha destacado que ellos son "los primeros interesados" en "llevarla a buen fin", admitiendo que esta investigación es "muy complicada".

"Es una investigación prioritaria para la Policía Nacional y para la de Toledo, ha precisado.

En el mismo sentido, el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, también presente en la rueda de prensa, y tras asegurar que algunas informaciones publicadas sobre el caso de joven asesinado "no se ajustan con exactitud a lo que realmente ha ocurrido, ha destacado que "desde el primer momento no solo la Comisaría Provincial de Toledo está dedicada en cuerpo y alma a esa investigación, sino que afortunadamente contamos con el apoyo de unidades especiales de Madrid".

"La investigación sigue su curso", ha incidido Devia, que ha recalcado que es "una investigación complicada por las circunstancias y algunas veces se corren voces y se dicen cosas que tampoco ayudan a la investigación porque no son cien por cien reales".

Delegado del Gobierno

En los mismos términos se ha pronunciado el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, a preguntas de los medios durante otra rueda de prensa, comentando que la investigación de este crimen está siguiendo "varias líneas" y que no se ha descartado ninguna de las hipótesis, apostando por no hacer ninguna valoración concreta hasta que haya "pruebas concluyentes y definitivas".

Asimismo, en cuanto a las bandas latinas, ha recordado que existe un programa específico para la prevención y la lucha es "permanente y discreta" ante la posible presencia de bandas organizadas "cuyo objetivo sea cometer delitos".

