‘La Gran Consulta’ de RTVE aterriza en Toledo para hablar de historia, cultura y arte

El estudio móvil de ‘La Gran Consulta’ de RTVE ha llegado este jueves a Toledo para hablar de su historia y cultura, con el arte de El Greco, el VIII Centenario de Alfonso X El Sabio y la artesanía toledana como protagonistas. Ha sido un acto en el que, entre otras personalidades, ha participado Esther Esteban, periodista y presidenta ejecutiva de El Digital Castilla-La Mancha-El Español.

La capital castellano-manchega ha sido la decimoctava parada de la ruta que comenzó en octubre en Madrid y que recorre más de 15.000 kilómetros hasta el mes de marzo para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos. El estudio ha estado frente a la Puerta de Bisagra, y el acto, que se ha podido seguir en directo por RTVE Play y redes sociales, ha sido presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

Toledo, ciudad de las tres culturas

Por el plató móvil ha pasado Martín Molina, coordinador del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio; que ha respondido a la petición de ‘La gran consulta’ sobre cómo le gustaría que fuera RTVE. “Que sigáis dando un servicio público importante, que os preocupéis por la cultura y el debate; y que fomentéis la educación” ha sido su deseo.

Teresa Ruiz Rodríguez, conservadora del Museo del Greco y responsable del proceso de adquisición de ‘Crucifixión’, la primera obra de El Greco que ingresa en los fondos del Museo desde su fundación en 1910. “La obra estaba declarada inexportable, protegida y restringida su venta al mercado nacional, por eso tenía un precio asumible para los Presupuestos del Estado. Ha sido un momento muy emocionante para nosotros”, ha narrado. Su solicitud para la Corporación es clara: “Dar más visibilidad a los museos y a las artes visuales en televisión”.

Para seguir hablando de tradición, Antonio Arellano y Tony Arellano, espaderos de 'Artesanía Tradicional Toledana', han hecho una demostración del proceso de forja de una espada en directo. Antonio lleva más de 50 años en el oficio, tiene el título de Maestro Espadero y la Medalla al Mérito Artesano del Gobierno de Castilla-La Mancha; Su hijo Tony heredó el oficio de su padre y de su abuelo.

Humor, música y deporte

El toque de humor lo ha aportado el actor José Mota, quien ha querido agradecer la confianza que le da RTVE “para acompañar a los espectadores el último día del año y sacarles una sonrisa. Mantener el nivel no me resulta tan difícil porque me apasiona mi trabajo”. “La suerte que tengo es que en mi oficio me sigo sintiendo un niño libre al que le gusta jugar. La comedia es el burladero de la vida. La comedia nos ayuda a querernos y a aceptarnos como somos”, ha compartido. “Yo no concibo mi carrera sin esta casa. Y cuando miro hacia delante, lo que me queda por hacer es mayor. La comedia es un juego del que no te cansas de jugar”.

La música ha llegado de la mano de María Toledo, cantautora y pianista toledana y una figura clave del flamenco actual en España, que ha interpretado dos temas en directo. Ha agradecido poder estar en ‘La gran consulta’ y ha solicitado más música en prime time, “aunque debo decir que RTVE es de las cadenas que más apoya a mi sector”.

Hospital de Parapléjicos de Toledo

El programa también ha contado con Elisa Dolado, doctora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia nacional e internacional en la recuperación de personas con lesión medular. Ha hablado sobre el proceso de recuperación, adaptación y evolución de pacientes como David Aguado Estradas, quien sufrió un accidente de moto en marzo de 2016. Ambos han transmitido un mensaje de valentía y coraje para aquellos que se encuentren en un proceso de recuperación.

Y como siempre, la información local y regional la han traído los compañeros del Centro Territorial. En esta ocasión, Cristina Bravo, directora de RTVE Castilla-La Mancha; y Beatriz Pintado, jefa de informativos de RNE Castilla-La Mancha, que han recalcado el valor de la información local y del mundo digital. “Subirnos al carro de las nuevas tecnologías es una de las claves para el futuro”, ha destacado Bravo.

Esther Esteban, periodista y presidenta ejecutiva de El Digital Castilla-La Mancha-El Español, ha destacado el papel de los medios locales. “La información que estos aportan va in crescendo. Y, en el caso de RTVE, el servicio público tiene que llegar a donde otros medios no llegan y cumplir el objetivo con el que nació”, ha apuntado.

