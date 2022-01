Quintanar (Toledo) pondrá en marcha un Consejo Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio

El universo cultural de Quintanar de la Orden contará en breve con el nuevo Consejo Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, una institución pública creada por la Concejalía de Cultura para dar voz y participación a la ciudadanía en la vida cultural del municipio a través de las asociaciones y colectivos del ramo que se encontrarán representadas en este nuevo foro.

El reglamento que regulará este nuevo consejo pasaba su primer trámite en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento del pasado 20 de enero, con la unanimidad de votos favorables por parte de todos los grupos políticos municipales, lo que da pie a su próxima convocatoria y constitución. Un reglamento que recoge, de manera pormenorizada, el funcionamiento de este órgano consultivo y que organiza eficientemente la vida cultural de la población.

Este Consejo Municipal contará con representantes de los diferentes colectivos culturales de la localidad, miembros del Consejo Escolar Municipal y representantes de los diferentes grupos políticos de la corporación municipal, todos ellos coordinados por la Concejalía de Cultura. Las decisiones que se tomen en esta nueva ágora no serán vinculantes normativamente pero sí de manera organizativa e informativa, lo que hará que cultura local se organice de manera colectiva y participativa.

Una vez constituido definitivamente el Consejo, se regulará la convocatoria de las sesiones plenarias correspondientes, así como las comisiones sectoriales que emanen de él, poniendo en marcha definitivamente este órgano tan demandado por el tejido cultural quintanareño.

A la segunda va la vencida

La idea de creación de este Consejo no es nueva. En 2016 ya se llevó al Pleno de Ayuntamiento este reglamento de creación que por aquel entonces también contaba con el consenso del universo cultural local, pero que no pasó el trámite correspondiente. No hubo votos favorables suficientes que hicieran que saliese adelante.

“Ahora, seis años después y en una época en la que la coyuntura sanitaria está ocasionando que la cultura y el turismo se encuentre en horas bajas, se hace necesario que organismos de esta índole promuevan iniciativas que generen una oferta cultural de calidad que impulse la economía local en la medida de sus posibilidades, y conviertan a Quintanar de la Orden en un referente comarcal”, ha explicado José Ángel Escudero, concejal de Cultural del consistorio quintanareño.

“No en vano, en 2021 hemos creado la marca Quintanar Excelencia Cultural con la finalidad de apostar una oferta cultural seria, acertada, que interese a nuestros vecinos y que haga que la gente vuelva a salir y participar en la vida social del municipio” asevera Escudero.

