Tolón reaparece restablecida del covid en el pregón de Navidad en Toledo

Los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música ‘Diego Ortiz’ han vuelto a subir el telón del Teatro Municipal de Rojas para dar la bienvenida a la Navidad. Unos 150 músicos e intérpretes han dado voz, ritmo y tono al tradicional pregón navideño que ha recibido un año más la ovación del público. ha contado con la presencia de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, además de otros ediles y concejalas de la Corporación municipal, como Una cita que, además de otros ediles y concejalas de la Corporación municipal, como primer acto público de la regidora tras haber superado la covid-19 que la ha mantenido confinada en su hogar durante algo más de diez días.

En este marco, Milagros Tolón tomado la palabra para felicitar las fiestas a los toledanos y a las toledanas a quienes ha invitado a vivir esta Navidad con familiares y amigos, pero siempre con precaución frente a la covid, además de desear que el próximo año venga cargado de prosperidad para Toledo.

En total han participado diez profesores y 140 alumnos del Coro de Voces Blancas que dirige Iván Caro, a su vez director de la Escuela Municipal, así como el Ensemble de Chelos, el aula de canto y la Banda Joven ‘Diego Ortiz’, encargada de poner el broche final al evento. El repertorio elegido para este año ha contado con temas como Allelujah de Leonar Cohen, El Tamborilero, All I want for Christmas is you, Linda Noite de Natal o la Marcha Radestzky, entre otras, además de villancicos populares interpretados por los más pequeños.

El acto se ha desarrollado con restricciones sanitarias como la necesidad de portar mascarilla, el control de los accesos y el uso de gel hidroalcohólico. Con el pregón avanza la programación de Navidad y Reyes elaborada desde el área de Cultura y Festejos del Consistorio toledano para estas fechas.

