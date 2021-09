Carlos Velázquez da la cara por los jóvenes estudiantes de la provincia de Toledo

El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, “una solución inmediata” para el transporte de los jóvenes estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de la provincia “que tienen que desplazarse a otras localidades para continuar sus estudios, lo que supone un gasto que no todas las familias pueden asumir”.



Así lo ha manifestado tras reunirse con los responsables de Nuevas Generaciones de diferentes municipios de la comarca de Torrijos, junto a la presidenta regional de esta organización juvenil, Marta Maroto, y el presidente provincial de la misma, Roberto García. Un encuentro en el que los jóvenes de NNGG le han trasladado el problema que supone esta situación para muchos estudiantes y sus familias.



En este sentido, Velázquez ha advertido que “el gasto en transporte público para las familias de nuestros estudiantes no puede ser un obstáculo para la formación de los jóvenes de Toledo, ni puede ser la causa de la pérdida de oportunidades”.



Actualmente, la Junta de Comunidades solo habilita transporte escolar para estudiantes hasta la ESO, de manera que los que quieren continuar con su formación solo pueden usar estos autobuses si quedan plazas libres, teniéndose que costear el transporte si no quedan plazas o no hay suficientes, que es lo que sucede en muchos casos.



“Desde el Partido Popular exigimos que ningún joven de la provincia tenga que renunciar a su futuro y a sus estudios por la falta de compromiso del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está dando la espalda a las familias y a los jóvenes de nuestra provincia”, ha añadido.



Por último, el presidente de los populares toledanos ha recordado que “garantizar el acceso a la educación de los jóvenes, especialmente de aquellos con menos recursos, es responsabilidad de la administración regional y es la mejor forma de apostar por el futuro y la prosperidad en nuestra región”.

