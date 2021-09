El vicealcalde de Toledo dice que se está mintiendo a la ciudad

El vicealcalde de Toledo y concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, ante las declaraciones en el Pleno de este jueves de los grupos municipales del PP y Vox, ha señalado que "no se puede mentir a la ciudad, no se puede engañar a los toledanos" y ha pedido dejar el "oportunismo" y ponerse a trabajar de "manera seria".



Sabrido ha realizado estas declaraciones en su turno de palabra durante el debate de la moción 'popular' sobre infraestructuras, ha informado una nota de prensa municipal.



"No vamos a empezar a trabajar en soluciones e infraestructuras en este momento porque llevamos años haciéndolo a diferencia de otros políticos que hoy están en este Salón de Plenos", ha comentado.



El vicealcalde ha sostenido que el equipo de Gobierno va a "seguir buscando soluciones, porque ustedes saben que no se puede construir un puente de la noche a la mañana y todos saben que esto no funciona así. Ya está bien de buscar el oportunismo en vez de ponerse a trabajar de manera seria por los toledanos".



Así, ha destacado cómo en 21 días desde la irrupción de la DANA en la ciudad y los consiguientes daños ocasionados en puntos concretos de los barrios de Azucaica, Santa Bárbara o el Casco Histórico "hemos logrado que el Gobierno de España declare a Toledo como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, con lo que esto supondrá en cuestión de ayudas para recuperar las zonas afectadas, tanto a nivel ciudadano como de Administración local".



En este sentido, Sabrido ha recordado el cronograma seguido por el equipo de Gobierno en la búsqueda de soluciones y fondos en pro de los ciudadanos que han sufrido los efectos de la DANA del pasado día 1.



Y ha detallado que el día 8 la Junta de Gobierno Local solicitó, cuando no había pasado una semana de las lluvias torrenciales, la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil, que el día 17 la alcaldesa acompañó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a los lugares y zonas más afectadas y "este martes, 21, el Consejo de Ministros declaró a Toledo como zona afectada, lo que permitirá a los particulares y a las administraciones públicas solicitar ayudas".



"Si esto no es trabajar por Toledo, si esto no es eficacia en la gestión, cuéntenme cómo lo habrían hecho ustedes", ha concluido.

