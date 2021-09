Respecto a la agresión, sufrida el pasado viernes 3 de septiembre, Miguel Ángel Berraco ha asegurado a Efe que “fue un momento de incredulidad, no concebía que alguien pudiera meterse conmigo, ni con nadie”.

“Fueron dos minutos que se me hicieron eternos, conseguí escapar y aquí estoy hoy contándolo”, ha explicado el joven al tiempo que ha subrayado la importancia de que “la gente tome conciencia de no hacer daño y respetar”.

Asimismo, el agredido ha reconocido que “en estos momentos me encuentro bien, ya puedo abrir el ojo y estoy bastante animado, no he tenido tiempo de pensar cosas negativas durante el día”.

La delegada provincial de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo, se ha sumado a la concentración y ha subrayado que “el incremento de las agresiones LGTBIfóbicas es un problema que hay que erradicar de nuestra sociedad” y ha abogado por “alentar discursos de empatía, tolerancia y respeto porque no podemos seguir consintiendo que se sigan produciendo este tipo de ataques”.

Hay que denunciarlo

También ha asegurado que “la homofobia existe y tenemos que denunciarlo” y ha añadido que, aunque la mayoría de la gente es respetuosa y tolerante, “como demuestran los numerosos vecinos y vecinas de Velada que están mostrando aquí su solidaridad con Miguel”.

Desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando para lograr que “nadie se crea con el derecho de hacer daño a una persona por su orientación sexual”, ha añadido.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto con el objetivo de condenar estos hechos violentos y asegurando que “atacan profundamente el espíritu de concordia, respeto y libertad que inspira la redacción de nuestra carta magna”.

“Con este acto, Velada quiere dejar claro que es un pueblo tolerante y respetuoso, donde se aboga por la convivencia pacífica entre quienes nos expresamos, amamos, o nos expresamos de forma diferente, y donde no caben actitudes violentas, homófobas, ni cualquier otras que menoscaben las libertades de las personas, que tanto nos ha costado conquistar”, indica el manifiesto.

Se te quiere

El Consistorio de Velada se ha dirigido a Miguel Ángel Berraco y le ha dicho: “en este pueblo se te quiere por ser la persona que eres, y no por a quien quieres”.

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ya hay dos personas que han sido identificadas como los presuntos autores de esta agresión homófoba en Velada.

"Se les va a tomar declaración para esclarecer todos los detalles de esta agresión", ha asegurado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ha detallado que ambos han declarado en el cuartel de la Guardia Civil de Talavera de la Reina en calidad de investigados por un presunto delito de lesiones.

Por su parte, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado a través de su cuenta de Twitter su “absoluta condena” ante este tipo de actos violentos, y ha trasladado todo su apoyo a Miguel Ángel Berraco. “Toda la sociedad debemos rechazar los delitos de odio de manera contundente y ninguno debería quedar impune”, ha enfatizado García-Page.

