Denuncian la reducción drástica del número de vigilantes en el hospital de Toledo

CCOO ha advertido que la mercantil Nuevo Hospital de Toledo S.A., concesionaria de la explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT), pretende reducir en un 20 % las horas del servicio de vigilancia y seguridad en los centros hospitalarios y de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Toledo.



En una nota de prensa, Comisiones Obreras ha asegurado que si estos planes de la mercantil NHT SA se llevan a cabo, el número actual de vigilantes se va a reducir a 48 frente a los 60 que hay actualmente, además de que se prescindirá de los nueve vigilantes "extra covid" que han sido contratados para afrontar la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.



Comisiones Obreras ha indicado: "Pedimos a NHT SA que frene este recorte" y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "que le obligue a hacerlo, si la concesionaria sigue adelante con los planes".



El sindicato ha recordado "que las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de crecer ni en nuestra región ni en nuestro país, y además de forma acelerada".



Estas agresiones aumentaron un 21,1 % en 2019 con respecto a 2018 y en 2020 un 32,3 % con respecto al año anterior, ha indicado el responsable de negociación colectiva de CCOO-Hábitat de Castilla-La Mancha, Carlos García Montoya.



Asimismo, ha señalado que "hemos pedido a NHT SA que revise y corrija esto antes de proceder a adjudicar el servicio de Seguridad Privada del CHUT", y también que piden a las empresas que lo tengan en cuenta, porque según García Montoya "el listado de personas y contratos a subrogar no se compadece con el número de horas de prestación del servicio".



Y ha reiterado que "pedimos también la atención y la intervención del Sescam, que debe exigir a la concesionaria NHT SA que garantice la seguridad de los hospitales y centros de especialidades adscritos al CHUT, de sus instalaciones y de los profesionales sanitarios que trabajan en ellos, lo que no es posible recortando un 20 % las horas de prestación del servicio".

