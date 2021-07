Consideran "descabelladas" las 14 macroplantas fotovoltáicas que afectan a 5 pueblos de Toledo

Salvemos los Campos registró el pasado lunes, 19 de julio. alegaciones a la iniciativa de Solaria de ejecutar 14 macroplantas fotovoltaicas denominadas “Helena Solar 1-14”, subestaciones y líneas de evacuación, una industria que afectaría a muchos municipios de Toledo y Madrid, y de forma particular a Maqueda, Novés, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte y Méntrida.

Según la asociación, las alegaciones "ponen de relieve la gravedad de la retahíla de incumplimientos de normas sectoriales, territoriales y ambientales, en particular el vergonzoso papel de las carencias del Estudio de Impacto Ambiental, muy deficiente en la valoración de impactos sobre la comunidad de aves, especialmente en lo tocante al sisón común, el águila imperial, el buitre negro, el milano real y el aguilucho cenizo". No en vano, dicen, el Estudio no aporta ni un solo mapa sobre las observaciones obtenidas de su estudio de campo.

En el caso del sisón, una de las aves esteparias más amenazadas, el Estudio indica que “la presencia de sisón común no ha podido ser confirmada durante 2020 a lo largo de los muestreos realizados. Su distribución se ha visto mermada considerablemente en la actualidad”. Sin embargo, Salvemos los Campos ha documentado la existencia de sisones en época reproductora en plena ubicación de las plantas Helena Solar 1, 2, 3, 6 y 7, en Méntrida y La Torre de Esteban Hambrán, en lo que constituye un núcleo reproductor clave del oeste de la provincia de Toledo.

Todo esto impacta directamente en la avifauna por la pérdida de hábitat disponible para la reproducción, campeo, alimentación, y dispersión juvenil; pero una vez más, dicho impacto negativo es minusvalorado.

De igual manera, afirman, se ocultan las necesidades de agua para limpiar los paneles: no han encontrado una estimación real (ni siquiera aproximativa) del consumo de agua requerido, y no se sabe el destino de los de residuos de placas al final de su vida útil.

Este y muchos otros elementos hacen concluir que "el proyecto adolece de una evidente falta de justificación, madurez y rigor. Con este soporte documental, es difícil creer que los promotores del complejo “Helena Solar” estén realmente comprometidos con el medio ambiente".

Por si fuera poco, una de las macroplantas, Helena Solar 4, cerca las caras Norte y Oeste de la urbanización El Avión, en Méntrida, lo que mermaría sensiblemente el patrimonio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas que ven ahora su descanso y vida diaria amenazada por la instalación de macroparques solares.

Las alegaciones de Salvemos los Campos han sido suscritas por 309 personas. El rechazo social crece en Méntrida y los municipios de alrededor por la forma en la que se está llevando a cabo el despliegue de las plantas fotovoltaicas en la zona, con unos proyectos desmesurados que no son ejemplo de respeto al medio ambiente, ni a los vecinos, ni al territorio.

