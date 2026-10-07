Alberto Rojo descarta ir en las listas del PSOE para el Congreso o el Senado: "Mi única prioridad es Guadalajara"

El diputado nacional del PSOE por Guadalajara, Alberto Rojo, ha anunciado que no irá en las listas de su partido para el Congreso y el Senado de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Rojo ha asegurado que su prioridad es Guadalajara, donde será candidato a recuperar la Alcaldía en los comicios municipales de 2027.

El socialista ha asegurado que antes del verano trasladó a su partido que, tras representar durante tres años a la provincia en el Congreso, no volverá a encabezar ni a formar parte de ninguna candidatura al Congreso o al Senado.

"Mi única y absoluta prioridad es Guadalajara. Comuniqué que renunciaría al acta en el momento que considerase que no podía atender correctamente los intereses de la ciudad", ha afirmado.

Por otro lado, Rojo también ha señalado que no va a concurrir en las listas de las Cortes regionales, "una decisión de total sentido común", ya que encabezará la lista socialista en Guadalajara.

"El planteamiento que hay que llevar a cabo es que los vecinos de este país paguen menos por el alquiler y evitar desahucios de aquellas personas que lo están pasando muy mal", ha sentenciado.