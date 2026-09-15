Alberto Rojo será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara al ser el único en presentarse a las primarias

La Comisión de Ética Provincial ha proclamado a Alberto Rojo como candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Rojo ha sido el único militante socialista en presentar precandidatura.

Así lo ha expresado el secretario de Organización provincial, Rafael Esteban, por lo que, a falta de finalizar trámites internos en el partido, Rojo será el candidato.

"Una vez más el PSOE ha vuelto a dar un ejemplo de transparencia y de democracia interna en la elección del candidato a la Alcaldía de Guadalajara. Rojo representa el mejor proyecto político para la capital, con un apoyo rotundo entre la militancia y un respaldo social indiscutible", ha expresado Esteban.

Asimismo, ha confirmado que Rojo realizará sus primeras declaraciones como candidato este miércoles.

Alberto Rojo fue alcalde de Guadalajara desde 2019 a 2023. Aunque en las últimas elecciones la lista del PSOE fue la más votada, PP y Vox pactaron para gobernar en la ciudad.

En la actualidad, Rojo es diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Guadalajara y concejal en el Ayuntamiento

Plazos

El plazo de presentación de candidaturas en este proceso de primarias ha estado abierto desde el 4 al 7 de septiembre.

El Comité Federal del PSOE acordó en su reunión del 27 de junio establecer tres ventanas para los procesos de primarias para la elección de las personas que encabezarán las candidaturas socialistas de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

La primera ventana se desarrolló en julio y ahora en septiembre ha arrancado la segunda, mientras que la tercera ventana será en noviembre.