Un incendio forestal en la provincia de Guadalajara obliga a cortar la CM-2111: el humo eleva a nivel 1 la emergencia
El fuego se ha declarado en Checa y ha obligado a cortar un tramo de carretera entre esta localidad y Orea.
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Más de veintena de medios, doce de ellos aéreos, se han movilizado en el incendio que ha comenzado este jueves en Checa (Guadalajara), declarado de nivel 1 por la afección del humo del fuego a la carretera CM-2111, que se encuentra cortada en el tramo entre esta localidad y Orea.
Desde su inicio, el Infocam ha movilizado a 26 medios y 125 efectivos entre bomberos forestales y agentes medioambientales.
Entre ellos, se encuentran medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Gobierno de Murcia.
Según recoge el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego ha sido notificado por una llamada particular a las 13:46 horas.