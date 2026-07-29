Nace una plataforma para unir a los afectados por el incendio de Guadalajara y exigir ayudas para su recuperación

Nace la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra De Aragoncillo. ATICA

Representantes de ayuntamientos, titulares de cotos de caza, agricultores, ganaderos, apicultores y otros sectores afectados por el incendio que ha arrasado la Sierra Norte de Guadalajara y la Sierra de Aragoncillo han constituido la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra de Aragoncillo.

Esta iniciativa busca coordinar la recuperación del territorio y defender los intereses de los damnificados ante las administraciones públicas.

La plataforma ha quedado constituida este lunes durante una reunión celebrada en Cogolludo, convocada por la Asociación de Titulares de Cotos de Caza (ATICA) y su principal objetivo será unir a todos los afectados para canalizar sus reclamaciones, impulsar la colaboración entre los distintos colectivos y reclamar las ayudas... todo ello para reactivar la actividad económica, ambiental y social de las zonas devastadas por el fuego.

Durante el encuentro, el presidente de ATICA, Francisco Plaza, ha defendido la necesidad de afrontar de forma conjunta las consecuencias del incendio. "La unión hace la fuerza. La Sierra Norte necesita ahora mismo una gestión responsable para poder ser más fuerte y afrontar el futuro con garantías. Solo unidos podremos defender los intereses de nuestros pueblos y conseguir las ayudas y medidas que este territorio necesita", ha asegurado.

Gestión forestal

En la reunión también intervino el abogado Nicolás Piñeiro, encargado de explicar el funcionamiento jurídico y organizativo que seguirá la plataforma. En su intervención ha incidido en la importancia de reforzar la gestión forestal para prevenir incendios de gran magnitud.

"Si hay cambio climático, con más razón hay que hacer gestión forestal. No limpiar los montes y abandonar su mantenimiento tiene consecuencias que hoy estamos sufriendo. Es imprescindible apostar por una gestión responsable que reduzca el riesgo de grandes incendios y garantice el futuro del medio rural", ha afirmado.

Durante la reunión se ha puesto sobre la mesa el alcance de los daños ocasionados por el incendio, que ha afectado, hasta el momento, a 31 cotos de caza de la Sierra Norte y otros cuatro de Aragoncillo, además de provocar pérdidas en explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas, así como en otros sectores vinculados al medio rural.

Los asistentes han coincidido en la necesidad de mantener una posición común para afrontar la reconstrucción del territorio y acordaron iniciar de inmediato el trabajo conjunto a través de la nueva plataforma, con el propósito de coordinar las reclamaciones y exigir una respuesta "ágil y eficaz" por parte de las administraciones.

La Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra de Aragoncillo permanecerá abierta a la incorporación de nuevos damnificados y continuará celebrando reuniones en las próximas semanas para definir nuevas actuaciones y trasladar las necesidades más urgentes de ambas comarcas.

ATICA Guadalajara, impulsora de la iniciativa, representa actualmente a 403 cotos de caza, 11.545 cazadores y una superficie de 716.445 hectáreas en la provincia, desde donde trabaja en la defensa de la actividad cinegética, la gestión del territorio y la conservación del medio natural.