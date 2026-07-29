La Junta y la Diputación de Guadalajara activarán más de 30 millones para reconstruir la Sierra Norte tras el incendio

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara movilizarán más de 30 millones de euros este año para impulsar la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio forestal originado en La Mierla. A esta inversión se sumarán las ayudas que articule el Gobierno de España después de que el Consejo de Ministros aprobara la declaración de la zona como gravemente afectada.

El anuncio lo han realizado este miércoles en Cogolludo el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, antes de reunirse con los 33 alcaldes de los municipios afectados y con representantes de los sectores económicos perjudicados por el fuego.

Del total de la inversión prevista, la mayor parte procederá del Ejecutivo autonómico, que ha habilitado un fondo de contingencia de 27 millones de euros para hacer frente a las actuaciones derivadas de los incendios de La Mierla y Selas, además de otros posibles siniestros que puedan producirse este año.

Por su parte, la Diputación aprobará este jueves, en un pleno extraordinario, una primera partida de tres millones de euros destinada exclusivamente a los municipios afectados, junto a una convocatoria inicial de ayudas directas de 25.000 euros para que los ayuntamientos puedan atender las necesidades más urgentes.

Tres ejes de reconstrucción

Martínez Guijarro ha explicado que el plan del Gobierno regional se apoyará en tres grandes líneas de actuación: la recuperación ambiental de las cerca de 32.000 hectáreas afectadas, la restauración de las infraestructuras dañadas y la reactivación económica de los sectores perjudicados por el incendio.

El vicepresidente ha señalado que el primer paso será escuchar las necesidades de los alcaldes y de los colectivos afectados para diseñar una respuesta coordinada entre administraciones que permita agilizar la reconstrucción.

En el ámbito medioambiental, la Junta liderará la restauración de los montes, con independencia de su titularidad, y pondrá en marcha actuaciones de emergencia para evitar que las lluvias arrastren cenizas hacia embalses y sistemas de abastecimiento de agua potable.

En el plano económico, el Ejecutivo autonómico contempla ayudas para compensar los daños sufridos por sectores como el turismo, la ganadería y la apicultura. También estudiará medidas específicas para la actividad cinegética y la puesta en marcha de bonos turísticos con el objetivo de favorecer el regreso de visitantes a la comarca.

La recuperación de los municipios

Además, el Gobierno regional creará un equipo específico para ayudar tanto a ayuntamientos como a particulares en la tramitación de las ayudas y desplazará técnicos sobre el terreno para coordinar los trabajos de restauración.

El presidente de la Diputación de Guadalajara ha avanzado que la institución provincial concentrará sus recursos en la recuperación de los cascos urbanos y en garantizar los servicios básicos municipales, especialmente el abastecimiento de agua.

Durante la emergencia, la Diputación ha realizado alrededor de medio centenar de intervenciones para reparar averías, garantizar suministros, retirar animales muertos y distribuir agua embotellada en los municipios que lo han necesitado.

Vega también ha advertido de que muchos ayuntamientos verán reducidos sus ingresos por la pérdida de aprovechamientos forestales, pastos o actividad cinegética, por lo que ha defendido la necesidad de mantener el respaldo institucional para garantizar la viabilidad económica de los pueblos afectados.

Entre las actuaciones más inmediatas figura la instalación de sistemas de filtrado en los depósitos de agua para evitar que las cenizas contaminen manantiales y acuíferos cuando lleguen las primeras lluvias.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones durante la emergencia, que permitió movilizar cerca de 700 efectivos, y ha recordado que la declaración de zona gravemente afectada aprobada por el Consejo de Ministros permitirá activar ayudas para particulares, ayuntamientos e infraestructuras públicas.

"Ahora es el tiempo de hacer de la necesidad virtud", ha señalado Cabellos, quien ha defendido que la reconstrucción de la Sierra Norte debe afrontarse con la colaboración de todas las administraciones para acelerar la recuperación de la comarca.