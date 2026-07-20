El incendio de Guadalajara avanza fuera de control: las llamas saltan cortafuegos de 40 metros y hay 1.200 evacuados

El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla continúa completamente desbocado. El número de municipios evacuados en la Sierra Norte de Guadalajara asciende ya a 32 y alrededor de 1.200 personas siguen fuera de sus casas.

El fuego, que ya ha arrasado más de 26.000 hectáreas y se ha convertido en el más grande de la historia de Castilla-La Mancha, permanece "fuera de capacidad de extinción" y "muy lejos" de poder darse por controlado, según ha reconocido este lunes el director técnico del dispositivo, Juan José Fernández.

Fernández, en declaraciones este lunes a los medios de comunicación, ha explicado que hablar de un incendio "fuera de capacidad de extinción" no significa que los equipos no puedan actuar, sino que las llamas han alcanzado un comportamiento que impide un ataque directo y obliga a centrar los esfuerzos en proteger a la población y contener el avance mediante maniobras defensivas.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ #IFLaMierla en #Guadalajara

Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia establece:

🛤️EVACUACIÓN de las localidades de Huerce, Valdepinillos, Albendiego y Somolinos.

🏠CONFINAMIENTO de los municipios de Galve de Sorbe, Condemios Arriba,… pic.twitter.com/Tesq9Yvn3Z — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 20, 2026

En estos momentos, los trabajos se basan en la creación de grandes cortafuegos, el uso de maquinaria pesada y la ejecución de fuego técnico durante la noche para intentar frenar el avance del incendio.

La situación es especialmente complicada porque las llamas están siendo capaces de atravesar cortafuegos de hasta 40 metros de anchura, generando nuevos focos y reactivaciones que obligan a reorganizar continuamente el dispositivo.

El incendio presenta ya un perímetro superior a los 100 kilómetros y ha sido dividido por sectores para facilitar la coordinación de los equipos. Sin embargo, esa sectorización también provoca discontinuidades entre frentes que favorecen nuevas reactivaciones.

Viento, humo y calor

Las condiciones meteorológicas muy desfavorables siguen siendo uno de los principales enemigos del operativo, según ha explicado Fernández a la prensa.

Durante la noche, la inversión térmica concentra una gran cantidad de humo en las zonas bajas, especialmente en dirección a Guadalajara, impidiendo el trabajo de los medios aéreos a primera hora de la mañana.

Cuando el sol comienza a calentar, las llamas vuelven a activarse. Este lunes, además, las reactivaciones han comenzado antes de lo habitual debido a la combinación de altas temperaturas y viento.

La situación es especialmente complicada en la zona noroeste del incendio, donde arden grandes masas forestales con abundante combustible. En cambio, hacia Atienza predominan superficies herbáceas y agrícolas que permiten trabajar con mayor eficacia.

Precisamente allí, agricultores de la comarca están colaborando con el operativo labrando campos para crear barreras que dificulten el avance del fuego.

Campamento desalojado

La prioridad absoluta continúa siendo proteger a la población. Además de los 32 municipios evacuados, este lunes también ha sido desalojado de forma preventiva un campamento situado en el entorno de Somolinos.

Aunque no existía un "riesgo inminente", el director de la emergencia ha explicado que se ha optado por una evacuación anticipada para garantizar la seguridad de los menores, que han sido trasladados en autobús.

Fernández no descarta nuevas evacuaciones o confinamientos si la evolución del incendio así lo exige.

Ayuda de otras comunidades

Mientras el incendio continúa avanzando, el operativo desplegado en la Sierra Norte de Guadalajara mantiene una movilización sin precedentes. En las labores de extinción trabajan de forma coordinada efectivos del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Plan Infocam —con bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico—, la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que participa con medios aéreos.

La dimensión del incendio ha hecho necesaria, además, la llegada de ayuda desde otras comunidades autónomas. La Junta de Andalucía ha activado un módulo exterior del Plan Infoca y ha movilizado seis retenes de bomberos forestales, junto con tres autobombas, para colaborar en las tareas de extinción.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha reforzado su aportación al operativo con el envío de un jefe de sector, un técnico forestal, una bomba rural pesada, una bomba forestal pesada y una cuba, recursos que ya trabajan sobre el terreno para intentar contener un incendio cuya extinción se prevé todavía larga y compleja.

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo, de igual forma, ha enviado una dotación de bomberos a la localidad de Villares del Jadraque para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal.

Page: "Es una labor titánica"

Pese a la gravedad del incendio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido lanzar un mensaje de confianza en el trabajo que están realizando los servicios de emergencia. Aunque ha definido el fuego de La Mierla como "el mayor que hemos abordado en nuestra historia", ha subrayado que el principal objetivo del operativo, proteger a las personas, se está cumpliendo.

Page durante la reunión del CECOPI celebrada este lunes. JCCM

Tras la reunión del Cecopi celebrada este lunes, Page ha insistido en que la prioridad absoluta ha sido garantizar la seguridad de los vecinos de la Sierra Norte, una estrategia que ha permitido que, a pesar de las más de 26.000 hectáreas calcinadas y de las evacuaciones que ya afectan a 32 municipios y unas 1.200 personas, el incendio apenas haya provocado incidencias sanitarias y no haya causado víctimas.

"El trabajo coordinado está triunfando, está teniendo mucho éxito en las prioridades básicas que tiene", ha afirmado el presidente regional, quien ha atribuido ese resultado a la eficacia del dispositivo desplegado.

"Lo verdaderamente importante es la protección de los núcleos urbanos y de las viviendas", ha señalado, destacando el "esfuerzo titánico" que están realizando los cientos de profesionales movilizados.

El presidente ha reconocido que se han vivido "momentos muy duros y de alto riesgo" para los equipos de extinción y que el comportamiento extremo del incendio ha recordado, con la aparición de "bolas de fuego", al trágico incendio de Riba de Saelices de hace dos décadas.

Aun así, ha destacado que la respuesta del operativo está siendo "histórica", tanto por el despliegue de medios humanos y materiales como por la coordinación entre administraciones.

Pese al esfuerzo del operativo, las llamas ya han destruido un hotel rural y una nave agrícola.

Además, el Plan Infocam ha informado este lunes de que "dos bomberos forestales han precisado asistencia sanitaria tras una incidencia con una autobomba". "Ambos han sido atendidos por los servicios sanitarios desplegados en el puesto de mando avanzado y se encuentran en buen estado", han añadido.

Núñez muestra su preocupación

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha deseado que el incendio pueda quedar controlado "cuanto antes" y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que tendrá sobre el medio natural y sectores económicos como la ganadería, la caza o el turismo.

El fuego ha arrasado ya más de 26.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara con graves consecuencias medioambientales, económicas y sociales para una comarca cuya actividad depende en gran medida de la ganadería, la actividad cinegética y el turismo.



Quiero reconocer el… pic.twitter.com/B2yl8jotrg — Paco Núñez (@paconunez_) July 20, 2026

Núñez ha explicado que mantiene contacto con varios alcaldes de la zona y ha agradecido el trabajo que están realizando los cientos de profesionales que participan en las labores de extinción.

Mientras tanto, el mayor incendio registrado hasta la fecha en Castilla-La Mancha sigue avanzando sobre la Sierra Norte de Guadalajara. La prioridad continúa siendo proteger a la población y evitar que las llamas alcancen nuevos núcleos habitados, mientras los servicios de emergencia asumen que la lucha contra el fuego será todavía larga.