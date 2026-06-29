La macroplanta solar de 275 hectáreas que afecta a 11 municipios de Guadalajara da un nuevo paso adelante

La Junta de Comunidades ha sacado a información pública el expediente de calificación urbanística de la planta solar fotovoltaica "Haza del Sol", un macroproyecto promovido por Alfanar Energía España que ocupará una superficie de 275 hectáreas en la provincia de Guadalajara y cuyas infraestructuras afectarán a un total de 13 municipios: once de Guadalajara y dos de la Comunidad de Madrid.

El anuncio, publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), abre un periodo de 20 días para que los interesados puedan presentar alegaciones al expediente.

La instalación contará con una potencia prevista de 150 megavatios (MW) y tendrá su campo solar en los términos municipales de Fuentelencina y Berninches.

Hasta la Comunidad de Madrid

Sin embargo, su alcance territorial será mucho mayor, ya que la infraestructura de evacuación recorrerá otros nueve municipios de Guadalajara —Alhóndiga, Peñalver, Tendilla, Fuentelviejo, Armuña de Tajuña, Aranzueque, Valdarachas, Guadalajara y Pozo de Guadalajara— antes de adentrarse en la Comunidad de Madrid, donde atravesará Los Santos de la Humosa y Alcalá de Henares.

Además de la planta fotovoltaica, el proyecto contempla la construcción de una subestación eléctrica en Berninches y una línea aérea-subterránea de alta tensión de 220 kV que conectará la instalación con la red de transporte eléctrico.

Al afectar a varios términos municipales e incluso a dos comunidades autónomas, la tramitación urbanística corresponde íntegramente a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

Un proyecto polémico

La salida a información pública del expediente se produce después de que el proyecto haya generado una importante contestación social en la comarca.

El pasado mes de mayo, APAG, Ecologistas en Acción, Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico Haza del Sol reclamaron una moratoria para paralizar la tramitación y abrir un proceso de diálogo.

Los colectivos denunciaron la falta de información previa a los vecinos y cuestionaron la ubicación de una instalación de grandes dimensiones sobre suelo agrícola.

Según explicaron entonces, la empresa promotora comenzó a contactar con los propietarios mediante ofertas de alquiler de terrenos o comunicaciones sobre posibles expropiaciones, una situación que, según la plataforma vecinal, afecta de forma directa e indirecta a más de medio centenar de personas.

Las organizaciones también alertaron del impacto que el proyecto podría tener sobre la actividad agraria, el paisaje y la biodiversidad, al tiempo que criticaron el respaldo institucional recibido por la iniciativa.

En ese contexto, el presidente de APAG, Juan José Laso, llegó a pedir el cese del delegado provincial de Agricultura y alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, por considerar incompatible su apoyo al proyecto con la defensa de los intereses del sector agrario.

Con la publicación del anuncio en el DOCM, se abre ahora el periodo de información pública, durante el cual administraciones, propietarios y cualquier persona interesada podrán examinar la documentación y presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de que continúe la tramitación del macroproyecto.