Primer paso para que Alovera (Guadalajara) tenga la mayor playa artificial de Europa: piden un crédito de 15 millones

La construcción de la mayor playa artificial de Europa en Alovera (Guadalajara) está un poco más cerca. La Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria del proyecto, Ablanquejo-Rayet Medio Ambiente, ha solicitado al pleno municipal la aprobación de la hipoteca de 15 millones de euros a la que han tenido acceso y que soportará la construcción del parque acuático.

Esta propuesta se votará el próximo lunes y cuenta con el informe favorable del secretario, según ha avanzado el grupo Unidas por Alovera.

Según el pliego de condiciones, este préstamo deberá dedicarse exclusivamente a la financiación de la primera fase de construcción y explotación del parque de ocio. Una vez constituida la hipoteca, se firmaría el contrato y la UTE dispondría de seis meses para presentar el proyecto definitivo ante el Ayuntamiento, que deberá aprobarlo. Completados estos trámites, los promotores dispondrían de un mes para iniciar los trabajos y de dos años para terminar completamente las obras.

Cabe recordar que en ningún momento del proceso cambiará la titularidad del suelo, de propiedad municipal y sobre el que la UTE tiene concedida una licencia de construcción y explotación de 40 años.

104.000 metros cuadrados

En octubre de 2025, el Ayuntamiento de Alovera aprobaba en pleno la concesión de la licencia municipal para que esta UTE impulsara un parque acuático con una superficie total de más de 104.000 m² que estará compuesto por una zona navegable y otra apta para el baño de 20.000 m² rodeadas de una superficie de 16.000 m² de arena blanca además de varios puntos de restauración.

Ocho años después de que Rayet llamara por primera vez a la puerta del Consistorio, el pleno avalaba el proyecto por unanimidad de los concejales asistentes. En aquella reunión no se encontraba una de las voces más críticas con este proyecto, el representante de Unidas por Alovera, Alberto Pérez, por enfermedad.

Por su parte, la alcaldesa, Purificación Tortuero, defendió la conveniencia de aprobar un proyecto que según avanzó capitalizará 20 millones de euros de inversión y permitirá la creación de 140 empleos directos.

La sombra de la especulación

Unos argumentos que siguen sin convencer a Unidas por Alovera, quien considera la petición de la hipoteca como "una prueba más" de que este proyecto de parque de ocio tiene como "única finalidad" la "especulación urbanística", puesto que "los terrenos que la rodean pertenecen al mismo grupo empresarial que la UTE" y Alovera Beach ejerce "cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa".

Además, se preguntan qué pasaría en caso de que "no se cumplan los pagos del préstamo", dado que la concesión iría a parar a otra entidad fuera del control municipal y critica el apoyo que Alovera Beach ha recibido por parte del Ayuntamiento, quien bajo su punto de vista "se ha prestado gustoso la utilización de suelo municipal para hacer negocios privados durante cuarenta años, en vez de destinarlo a desarrollos y usos gratuitos para los vecinos".

"El proyecto pretende construir una laguna de 20.000 metros cuadrados dedicados al baño y la navegación, que sería, según los promotores, la playa artificial más grande de Europa. Sin embargo, precisará de 43 millones de agua potable para su llenado en una provincia, Guadalajara, en la que las lluvias se han reducido un 20% en lo que llevamos de siglo", critica esta formación política que también prevé "graves problemas de movilidad en el municipio y los desplazamientos en coche desde la Comunidad de Madrid" que crearán "una gran huella de carbono".