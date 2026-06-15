De la fiebre de la plata al turismo del siglo XXI: la mina Santa Catalina de Guadalajara abre sus entrañas al futuro

Después de más de dos décadas de trabajo, reivindicaciones y proyectos, Hiendelaencina empieza a ver cumplido uno de sus grandes sueños: abrir al público las entrañas de la mina Santa Catalina, uno de los símbolos de la histórica fiebre de la plata que transformó este pueblo guadalajareño de 107 habitantes.

Las obras para hacer visitable parte de la explotación minera avanzan ya con cerca de un tercio de la galería excavada y asegurada, dentro de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento, la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España que busca convertir el patrimonio minero en un nuevo motor económico y turístico para toda la comarca.

Para Mariano Escribano, alcalde de Hiendelaencina desde finales de los años noventa, la imagen de las máquinas trabajando en el interior de Santa Catalina tiene un significado especial. No es únicamente una obra pública.

Es la materialización de una idea que comenzó a tomar forma hace más de veinte años, cuando comprobó que cientos de personas llegaban al municipio atraídas por la fama de sus minas y se marchaban sin poder conocer realmente la historia que había cambiado para siempre la vida del pueblo.

Esencia de un pueblo

"Venía mucha gente a visitarnos y nos preguntaban por las minas. Entonces me daba pena que la historia que tiene este municipio no estuviera puesta en valor", recuerda el alcalde, que conoce bien ese legado. Antes de dedicarse a la política municipal trabajó en la propia mina Santa Catalina y en un lavadero de minerales, una experiencia que le permitió comprender el valor patrimonial de unas instalaciones que todavía conservan buena parte de su esencia.

Cuando llegó a la Alcaldía en 1999, las prioridades eran otras. "El pueblo estaba un poquito abandonado, faltaba agua y había muchas cosas por hacer", explica. Sin embargo, junto a varios vecinos comenzó a impulsar iniciativas para rescatar la memoria minera del municipio.

Primero llegaron las jornadas dedicadas a la minería, después el Monumento al Minero, inaugurado en 2009 como homenaje a quienes trabajaron en las explotaciones de la zona, y más tarde el Centro de Interpretación de la Minería.

Pero quedaba pendiente el gran objetivo. "La gente nos demandaba entrar dentro de una mina", resume Escribano. Aquella petición constante de visitantes y vecinos terminó convirtiéndose en el motor de un proyecto que tardó años en encontrar financiación y respaldo institucional.

"No es fácil ir convenciendo a los políticos y vendiendo tu proyecto, pero por fin conseguimos sacarlo adelante", afirma. La oportunidad llegó durante la pasada legislatura gracias a la colaboración entre las distintas administraciones y a la inclusión de la actuación dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'País de la Plata'.

Objetivo accesible

Hoy, ese objetivo comienza a tomar forma bajo tierra. Según los datos facilitados durante la reciente visita institucional encabezada por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ya se ha completado la rampa de acceso a cielo abierto de 110 metros desde la CM-1001 y se han excavado y asegurado 58 metros de los 205 que tendrá la futura galería visitable.

La actuación supone una inversión cercana a los 2,3 millones de euros y constituye la principal intervención del PSTD. Sin embargo, el proyecto es mucho más complejo de lo que podría parecer a simple vista. No se trata únicamente de abrir un túnel en la montaña, sino de crear un recorrido seguro que permita al visitante acceder a las antiguas labores mineras y comprender cómo funcionaba una de las explotaciones argentíferas más importantes del país.

Rampa de acceso exterior a la mina. Diputación Guadalajara

La futura galería contará con una altura de 3,75 metros y una anchura de 3,5 metros, dimensiones que aumentarán en las zonas destinadas a exposiciones. Además, se está ejecutando un nuevo pozo de ventilación de más de 40 metros de profundidad, junto con sistemas de ventilación, bombeo de agua, comunicaciones y detección de incendios.

La complejidad técnica de los trabajos quedó patente recientemente, cuando dos trabajadores quedaron atrapados durante varias horas tras producirse un derrumbe en una de las galerías en construcción. Ambos pudieron ser rescatados con éxito, pero el incidente puso de manifiesto las dificultades que implica intervenir en una infraestructura minera histórica y la importancia de las medidas de seguridad que acompañan cada fase de la obra.

Nuevas fases pensadas

Una vez concluida, la visita permitirá acceder al interior de la mina a través de una galería de nueva construcción que conectará con antiguas zonas de explotación. El recorrido incluirá espacios expositivos destinados a explicar la historia de la minería de la plata, las técnicas de extracción utilizadas y las condiciones de trabajo de los mineros que durante décadas descendieron a las profundidades de Santa Catalina.

Pero el proyecto no termina ahí. El Ayuntamiento ya trabaja en nuevas fases destinadas a recuperar los principales elementos exteriores del complejo minero, como el castillete, la sala de máquinas, las oficinas y otros edificios vinculados a la explotación. "Hay una segunda fase que sería adecuar el castillete, la maquinaria y los edificios. Y una tercera fase que sería musealizar todo", explica el alcalde.

La intención es ir incluso más allá del turismo patrimonial tradicional. En colaboración con la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento estudia nuevas fórmulas para convertir el recinto en un espacio de innovación y divulgación. "Queremos hacer un centro de investigación, un laboratorio digital, una experiencia inmersiva y un espacio de innovación y tecnología", avanza Escribano.

Recuerdo de esplendor

La ambición del proyecto encuentra su razón de ser en una historia excepcional. En 1844, el descubrimiento de importantes filones de plata transformó radicalmente la vida de Hiendelaencina. Lo que hasta entonces era una pequeña localidad rural se convirtió en uno de los principales centros mineros de España.

La llamada fiebre de la plata atrajo a miles de trabajadores, ingenieros, comerciantes e inversores. En apenas unas décadas, el municipio experimentó un crecimiento extraordinario y alcanzó una relevancia económica impensable para una población de la Sierra Norte de Guadalajara.

La mina Santa Catalina fue una de las explotaciones más destacadas de aquel periodo de esplendor. A su alrededor se levantaron pozos, talleres, almacenes y edificios industriales que dieron forma a un paisaje minero único, parte del cual ha logrado sobrevivir hasta nuestros días.

Visita dentro de la mina. Diputación Guadalajara

"Era una pena que toda esa historia estuviera ahí y no pudiéramos enseñarla", señala el alcalde. Ahora, la recuperación de ese patrimonio se plantea también como una herramienta frente al reto demográfico. Escribano está convencido de que la futura mina visitable beneficiará no solo a Hiendelaencina, sino a toda la comarca.

"Ya me llaman muchos alcaldes de la zona porque están muy interesados. Esto va a revertir en toda la comarca", asegura. La cercanía de otros destinos turísticos consolidados, como Sigüenza o el Parque Natural de la Sierra Norte, abre la puerta a crear una oferta complementaria capaz de atraer visitantes durante todo el año.

"Habrá gente que venga a Sigüenza y encuentre aquí una visita más. Eso puede ayudar a que surjan nuevos negocios y a mantener servicios que son fundamentales para nuestros pueblos", afirma.

Por el momento, el Ayuntamiento evita hablar de fechas concretas para la apertura. El objetivo es completar cada una de las fases previstas antes de recibir visitantes. "Hace unos años no teníamos nada. Si hay que esperar más tiempo para hacerlo bien, esperaremos. No queremos abrirlo a medias", sostiene Escribano.

Más de 180 años después de que la plata cambiara para siempre el destino de Hiendelaencina, el municipio busca ahora una nueva oportunidad en ese mismo legado. Ya no se trata de extraer riqueza de las profundidades de la tierra, sino de recuperar una historia capaz de generar turismo, actividad económica y futuro para una comarca que lleva décadas luchando contra la despoblación. Y, por primera vez en mucho tiempo, ese objetivo parece estar más cerca que nunca.