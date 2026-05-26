Sale a subasta un lote de dos viviendas prefabricadas 'premium' de acero a estrenar y amuebladas en Guadalajara

Ante el encarecimiento de la vivienda tradicional, las casas prefabricadas y modulares se están consolidando como una fuerte alternativa debido a su menor precio y rápido montaje. Según el Barómetro sobre el Estado de la Construcción Industrializada de REBUILD, vaticinan que estos modelos de inmuebles alcancen el 10 % del mercado en España en 2030.

Al respecto, el conocido portal de subastas, Escrapalia, ha sacado a licitación un lote de dos viviendas modulares prefabricadas completamente nuevas de 124 y 71 metros cuadrados, de la marca Nova Era y listas para su embalaje y montaje.

El inventario físico se encuentra custodiado en el municipio de Alovera (Guadalajara) y está valorado originalmente en 80.033 euros. La expectación es máxima, ya que el lote se abre a subasta este 26 de mayo a las 18:00 horas. A partir de entonces, cualquier usuario registrado puede lanzar su oferta.

Vivienda modular en subasta en Alovera. Escrapalia

Vivienda modular en subasta en Alovera. Escrapalia

Quien resulte ganador de la subasta no solo se llevará las estructuras a un precio previsiblemente inferior, sino que se hará con el 100 % de los materiales necesarios para la edificación de ambas residencias.

Como es habitual en este tipo de liquidaciones de excedentes industriales y de importación en Escrapalia, las pujas no parten del valor real de los inmuebles, sino que arrancan desde una cantidad simbólica como 150 euros o incluso menos. A partir de ahí, el precio irá subiendo según el interés de los compradores hasta el cierre definitivo el próximo 25 de junio.

Segunda vivienda que incluye el lote. Escrapalia

La joya de este pack es una vivienda unifamiliar de dos plantas con 142 metros cuadrados de superficie construida. Su distribución interior contempla una planta baja con porche, un amplio salón, cocina, habitación y baño. Por su parte, la planta alta alberga tres habitaciones más, un distribuidor y otro cuarto de baño completo.

La segunda casa consta de salón, cocina abierta, dos habitaciones y un baño repartidos en 71 metros cuadrados, convirtiéndola en una opción ideal para residencia de invitados o segundo hogar. Lejos de la vieja idea que relaciona este tipo de edificaciones con la baja calidad, este lote cuenta con una memoria de calidades premium.

Materiales de las viviendas almacenados en Alovera (Guadalajara). Escrapalia

Las estructuras están compuestas por el sistema Steel Frame de acero ligero galvanizado, paneles aislantes termoacústicos de lana de vidrio y fachadas con revestimiento de imitación de piedra. Además, las ventanas incorporan aluminio con rotura de puente térmico y los interiores vienen equipados con suelos laminados, cocinas amuebladas, sanitarios, duchas e iluminación.

Según detalla la documentación del portal, el sistema constructivo de entramado ligero es ampliamente reconocido por su sencillez. De hecho, varias constructoras locales de Castilla-La Mancha ya han confirmado la viabilidad técnica para realizar la instalación sobre el terreno.

La "letra pequeña" económica y logística

Desde Escrapalia aclaran que la subasta no requiere de una aprobación posterior del vendedor, por lo que el máximo pujador se convertirá automáticamente en el adjudicatario de las dos viviendas. Cabe reseñar, que al precio final se sumarán varios gastos asociados:

Comisión de venta : un 15 % sobre el precio de adjudicación en concepto de honorarios de la plataforma.

: un 15 % sobre el precio de adjudicación en concepto de honorarios de la plataforma. Impuestos : se aplicará el 21 % de IVA sobre la base imponible del conjunto.

: se aplicará el 21 % de IVA sobre la base imponible del conjunto. Gastos de gestión : una tarifa fija de 50 euros.

: una tarifa fija de 50 euros. Logística y carga: la mercancía (no embalada y ya desmontada) equivale al volumen de dos contenedores de 40 pies.

Aunque la planta de Alovera facilita una carreterilla elevadora para el material pesado, la mano de obra para la carga manual y el transporte corren por cuenta exclusiva del comprador. La fecha límite e improrrogable para retirar las casas de los almacenes de Guadalajara es el 24 de julio de 2026.