El alcalde de Pioz (Guadalajara) asegura que su moción de censura responde a "intereses económicos de fotovoltaicas"

El alcalde de Pioz (Guadalajara), Manuel López Carvajal, ha asegurado que la moción de censura a la que se enfrentará este miércoles, en la que se prevé que Unidas Podemos y el PP hagan alcaldesa a la hasta ahora concejala socialista Carmen Blázquez Abellán "responde a los intereses económicos de empresas que quieren instalar cuatro plantas fotovoltaicas en el municipio".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, recordando que su Gobierno ha rechazado la implantación de estas cuatro plantas.

Según ha asegurado, rechazó las licencias para poder acometer ese proyecto "con la intención de ordenar el plan de ordenación municipal y dictar unas normas para que el municipio estuviese protegido".

Además, ha advertido que las plantas se proyectan cubren el 22 % de la superficie del municipio, unas 400 hectáreas, y se proyectan a 15 metros de las viviendas de muchos vecinos.

"Hemos intentado ordenar esta situación negociando con estas empresas que realmente son multinacionales energéticas. Son un enemigo muy poderoso, que es capaz de poner de acuerdo a Unidas Podemos y PP", ha indicado.

Por ello, ha asegurado que, si prospera la moción, "en los próximos meses se levantará esta suspensión de licencias, se dejará la ordenación del plan municipal para más adelante y se dará vía libre a esta instalación de macroplantas".

"Compromiso con Pioz"

Por otro lado, en una carta abierta, Carvajal ha afirmado que "el trabajo, el esfuerzo, la lealtad y la implicación de este equipo de Gobierno han sido fundamentales para sacar adelante una etapa intensa de gestión municipal".

Asimismo, ha manifestado su "agradecimiento más sincero" a las personas que se concentraron este domingo y recogieron 240 firmas contra esta moción de censura.

"Más allá de lo que ocurra este miércoles, quiero deciros con total claridad que nuestro compromiso con Pioz no termina aquí. Vamos a seguir trabajando desde la oposición con responsabilidad, con seriedad y con sentido institucional. Por encima de cualquier circunstancia política está el interés general de nuestro pueblo", ha asegurado.

Moción de censura

Carvajal se enfrentará este miércoles a una moción de censura presentada por los tres concejales del PP, tres de Unidas Podemos y una exconcejala del PSOE, que ya ha sido expulsada del grupo municipal socialista.

La moción presentada afirma que la gestión del primer edil es "insostenible" y acusan al alcalde de gobernar con "un estilo personalista, con ausencia de diálogo y nula voluntad de consenso".

"La pérdida de confianza en la caótica gestión económica que se ha seguido, la exposición al riesgo de demandas judiciales millonarias que pueden recaer en los vecinos de Pioz, así como la retención de casi un millón de euros por no cumplir con los plazos establecidos por Hacienda impide el normal desarrollo de los servicios públicos y el progreso de nuestro municipio", han expresado los partidos de la moción.