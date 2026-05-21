Llega la nueva ORA de Guadalajara tras semanas de caos municipal: en vigor el 1 de junio y 103 plazas azules más

El nuevo contrato de estacionamiento regulado de Guadalajara entrará en vigor el 1 de junio, pero lo hará con un recorte relevante respecto al diseño inicial: el Ayuntamiento suprime 310 de las 413 nuevas plazas de zona azul previstas y deja el incremento en 103, lo que supone eliminar alrededor del 80 % de la ampliación contemplada en la ORA.

La modificación afecta a vías como el paseo Doctor Fernández Iparraguirre, la Cuesta del Matadero, la calle Cardenal González de Mendoza, Hermanos Fernández Galiano, la avenida del Ejército en el tramo del túnel de Aguas Vivas a plaza de España, el aparcamiento en superficie junto a la estación de autobuses y la calle Santander, que mantienen el estacionamiento libre.

La explicación la han ofrecido el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, en rueda de prensa. No ha comparecido la alcaldesa, Ana Guarinos, tras un proceso en el que las decisiones sobre la ORA se han ido encadenando con anuncios contradictorios, moratorias y rectificaciones en un clima de enfado vecinal.

López Pomeda ha defendido que "es radicalmente falso que el Ayuntamiento haya creado 1.500 nuevas plazas de zona azul" y ha enmarcado la rectificación en el cambio de escenario tras la caída de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). También ha admitido que "chirría un poco aplicar unas normas para una situación que ha cambiado".

El Gobierno municipal sostiene que la decisión responde a la adaptación del contrato a la nueva realidad jurídica tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que han anulado la ZBE "por un criterio técnico de los servicios municipales", y no a una rectificación política de fondo.

Se mantienen las zonas rojas para residentes —con estancia máxima de dos horas para no residentes y tarifa superior—, las zonas verdes en aparcamientos disuasorios como Fernández Galiano, además de las bonificaciones para vehículos eléctricos y la gratuidad para personas con movilidad reducida.

Alguacil ha defendido que el objetivo es "adaptar el contrato a la realidad" y ha enmarcado la decisión en la necesidad de flexibilizar el modelo tras el cambio normativo.

El Ayuntamiento ha confirmado además que no recurrirá la sentencia del TSJCLM sobre la ZBE y que prepara una nueva ordenanza basada en niveles de contaminación, activable solo cuando se superen los límites legales.

Sin sanción

El contrato de la ORA, adjudicado a diez años, permite estas modificaciones sin sanción económica para el Consistorio y obliga a la empresa a asumir el repintado y la adaptación de las plazas.

Alberto Rojo.

Por su parte, el exalcalde y concejal socialista Alberto Rojo ha exigido la dimisión de la alcaldesa, Ana Guarinos, por "tratar de engañar a la ciudadanía" con el anuncio de la eliminación del 80 % de las nuevas plazas de zona azul previstas en el contrato de estacionamiento regulado.

En una rueda de prensa junto a varios concejales de su grupo, Rojo ha argumentado: "Del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25 %, y no un 80 %, y eso es manipular los datos para engañar a la ciudadanía", ha señalado, si bien desde el Ayuntamiento se habla de este porcentaje con respecto a la zona azul.

Según ha recordado, el propio Ayuntamiento anunció en marzo una moratoria de la ZBE hasta 2028 y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la ordenanza. "¿Por qué entonces se decide empezar a pintar toda la ciudad de plazas de zona azul cuando ya había una sentencia?", se ha preguntado Rojo, quien considera que el Ejecutivo local "tenía margen suficiente" para paralizar la ampliación del estacionamiento regulado.

"Guarinos no puede permanecer ni un minuto más al frente de este ayuntamiento", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha pedido su "dimisión inmediata por el bien de la ciudad y por recuperar la calidad democrática".