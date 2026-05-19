La heroicidad de una alcaldesa de Guadalajara y sus vecinos: retuvieron a dos ladrones hasta que llegó la Guardia Civil

Un hombre y una mujer han sido detenidos en Fuentenovilla (Guadalajara) después de que los vecinos y la alcaldesa, Montserrat Rivas, los retuvieran hasta la llegada de la Guardia Civil al sorprenderlos intentando robar un vehículo.

Según fuentes de la Benemérita, fueron los vecinos quienes dieron el aviso del intento de robo al ver las intenciones de los ladrones, dos okupas. En el caso del varón, se trataba de un delincuente implicado en robos en otros municipios como Azuqueca de Henares.

Fuentes del Partido Popular han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los sanitarios "han recomendado 48 horas de reposo" a la alcaldesa tras resultar herida durante los hechos.

Asimismo, desde el partido han trasladado su "apoyo y reconocimiento a la alcaldesa", deseándole "una pronta recuperación".

"La actuación de Montserrat Rivas refleja el profundo sentido de responsabilidad y entrega que caracteriza a tantos alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, servidores públicos que, lejos de limitarse a un despacho, están disponibles a cualquier hora del día y de la noche cuando un vecino necesita y pide ayuda o cuando surge cualquier problema", han indicado.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha deseado una "pronta recuperación" a la regidora a través de sus redes sociales.

Ya sabíamos que Montse Rivas es mucho más que una alcaldesa o una senadora del @ppopular, ahora ha demostrado su valentía y que pone a los vecinos de Fuentenovilla por delante de cualquier otra cosa.



Un ejemplo para todos. Te deseo pronta recuperación, amiga. — Paco Núñez (@paconunez_) May 19, 2026

"Ya sabíamos que Montse Rivas es mucho más que una alcaldesa o una senadora del PP. Ahora ha demostrado su valentía y que pone a los vecinos de Fuentenovilla por delante de cualquier otra cosa", ha expresado.