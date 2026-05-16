"La llave mágica" vende en Cabanillas del Campo (Guadalajara) parte del segundo premio de la Lotería Nacional

La suerte ha sonreído este sábado a Cabanillas del Campo (Guadalajara), donde el despacho receptor "La llave mágica" ha vendido parte del segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional.

El número agraciado ha sido el 36.848, premiado con 12.000 euros al décimo, y ha sido consignado en un despacho receptor situado en el número 3 de la calle Mónaco de la localidad guadalajareña.

Además de en Cabanillas del Campo, el segundo premio también se ha vendido en distintos puntos de España como Las Palmas, Sevilla, Gijón, Algeciras, Cartes, Estepona, La Línea de la Concepción, Vielha, Guadiaro, Ayegui, San Luis de Sabinillas y Los Palacios y Villafranca.

Primer premio

Por su parte, el primer premio del sorteo, correspondiente al número 59.203 y dotado con 60.000 euros al décimo, ha sido vendido íntegramente en Pontevedra.

Los reintegros del sorteo han correspondido a los números 3, 4 y 9.