Guarinos se escuda en la empresa adjudicataria para retrasar por segunda vez la nueva ORA en Guadalajara

La Junta de Gobierno de Guadalajara se ha reunido de manera extraordinaria y urgente este viernes para retrasar, por segunda vez, la entrada en vigor del nuevo contrato que regula la Ordenanza Regulatoria de Aparcamiento (ORA) hasta el 1 de junio. Una nueva moratoria que se produce después de que vecinos y usuarios del servicio hayan expresado su rechazo a la nueva regulación en dos concentraciones espontáneas frente al Ayuntamiento.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hecho este anuncio a preguntas de los periodistas en una comparecencia ante los medios de comunicación que en principio iba a estar centrada en asuntos de vivienda y urbanismo.

Según ha argumentado, la decisión que responde a una "solicitud formal de la empresa adjudicataria" para completar las actuaciones necesarias que permitan acomodar esta normativa al decaimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La alcaldesa ha detallado en unas declaraciones recogidas por Europa Press que la empresa ha aducido que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas les han imposibilitado completar las adaptaciones que recogen las dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que inhabilitan la ZBE.

Un argumento, el de la adaptación de la norma, que ya esgrimió el equipo de Gobierno para retrasar por primera vez la entrada en vigor de la normativa del 1 al 18 de mayo.

Críticas de los vecinos

Preguntada por las críticas y movilizaciones surgidas en torno a la ampliación de la ORA, Guarinos ha evitado avanzar posibles cambios concretos en el modelo y ha defendido que el equipo de Gobierno continúa "escuchando a todo el mundo".

"Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y en el momento en que las tengamos que tomar", ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que existen opiniones contrapuestas entre vecinos y usuarios sobre la implantación de nuevas zonas reguladas.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento trata de "hacer compatible el aparcamiento absolutamente para todo el mundo" y ha subrayado que la "inmensa mayoría" de las plazas de estacionamiento de la ciudad siguen siendo gratuitas.

La regidora ha recordado además que el Consistorio ha habilitado nuevas plazas de zona blanca en distintos puntos de la ciudad, entre ellas 53 nuevas plazas en la calle Dos de Mayo, además de otras áreas próximas al cementerio municipal, la estación de autobuses o el futuro campus universitario.

Guarinos ha justificado igualmente la implantación de nuevas zonas de estacionamiento regulado y áreas reservadas para residentes por los problemas de aparcamiento existentes en algunos barrios y zonas tensionadas de la capital. "Hay residentes que no podían aparcar nunca", ha afirmado la alcaldesa, quien ha defendido que la regulación pretende proteger especialmente a quienes viven en esos entornos y disuadir del estacionamiento prolongado de no residentes.

Sobre la denominada zona roja, la regidora ha apuntado que busca garantizar prioritariamente el estacionamiento de residentes y encarecer el uso para quienes no viven en la zona, con el objetivo de que tenga un efecto disuasorio. "Es mínima la repercusión y máximo el beneficio que esto produce a los residentes de la ciudad", ha argumentado.

Quejas de los vecinos

Vecinos y usuarios han centrado sus críticas en las dos manifestaciones que se han producido frente al Ayuntamiento en la transformación de antiguos espacios gratuitos en zonas de pago, así como en la pérdida de plazas para residentes en distintas áreas de la ciudad o a su combinación de uso con los no residentes en la citada zona roja.

Algunos vecinos también han criticado que las nuevas medidas complican todavía más la vida en el centro urbano y obligan a dejar el vehículo cada vez más lejos de sus domicilios.