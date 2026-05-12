Protestan contra el proyecto de una nueva macrogranja de 64.000 gallinas en Guadalajara: "Malos olores, contaminación..."

Ecologistas en Acción Guadalajara ha denunciado que el Ayuntamiento de Maranchón ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas Cabezo Grande-El Morenal en la pedanía de Turmiel, "pese a la reiterada oposición de sus vecinos, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal".

Según ha detallado, la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido más de 150 firmas en contra de la instalación de la macrogranja. Y, junto a Ecologistas en Acción y otros vecinos, han presentado alegaciones y recursos, que "han sido ignorados por las administraciones implicadas".

Además, se han llevado a cabo concentraciones y reuniones informativas donde "ha quedado clara la voluntad popular".

"Esta situación pone de manifiesto una preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime por la población local, cuya oposición no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento. Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones", ha indicado.

"No se descartan acciones legales"

Según han denunciado, la nueva macrogranja tendrá 64.000 gallinas y "perjudicará la calidad de vida de los vecinos de Turmiel con malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa".

"El promotor, Aviage, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo de las cinco macrogranjas. Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental", ha criticado.

Asimismo, ha recordado que toda la comarca está "integrada en la Red Natura 2000", con un gran valor ecológico, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo.

"Estos proyectos son incompatibles con el modelo de protección de esta área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. No se descarta la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón", ha sentenciado.