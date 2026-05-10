Núñez reafirma el apoyo del PP a la candidatura de Sigüenza y Atienza como Patrimonio Mundial de la Unesco

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado públicamente su respaldo "personal y político" a la candidatura del 'Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza' para ser declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Durante su participación en la tradicional 60ª Marcha Diocesana a Barbatona en honor a la Virgen de la Salud, Núñez ha enfatizado que este ambicioso proyecto conjunto "cuenta con todo el apoyo del Partido Popular de Castilla-La Mancha".

Al respecto, el líder 'popular' en la región ha mostrado un claro optimismo frente al proceso internacional: "Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, porque todo el patrimonio histórico, artístico, cultural y medioambiental de Sigüenza y su comarca merece ser reconocido por la Unesco".

Paisaje 'Dulce y Salado' de Sigüenza y Atienza. Turismo Guadalajara

Estado actual de la candidatura

El impulso de Núñez y el PP llega en un momento clave para la candidatura. Recientemente, el expediente preliminar del denominado 'Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza' fue aprobado para su envío al Ministerio de Cultura, un paso técnico fundamental y previo a su salto supranacional.

Actualmente, el proyecto se encuentra inmerso en un estado inicial correspondiente al nuevo procedimiento de calidad implantado por la propia Unesco. De hecho, tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento han destacado que esta será la primera candidatura española en someterse a este novedoso sistema de evaluación.

¿Qué es el paisaje Dulce y Salado?

Esta iniciativa, que arrancó en 2020 y logró entrar en la lista indicativa de la Unesco en 2022, se centra en el papel histórico de la sal como eje vertebrador del territorio desde la Edad Media hasta el siglo XX. Este elemento natural condicionó la población, la economía y la organización de la comarca.

Este paraje es un ejemplo excepcional de aprovechamiento de los recursos naturales en las parameras ibéricas, una zona donde coexisten de manera singular aguas dulces y saladas. El entorno aún conserva vestigios de las antiguas salinas de evaporación solar, además de un rico patrimonio.

Mapa de la candidatura. JCCM

Próximos pasos hacia el reconocimiento

Con el envío de la documentación al Ministerio, el consejo rector de la candidatura afianza una estrategia que no solo busca proteger la historia, sino también fomentar el desarrollo sostenible de la zona.

Según el calendario previsto, se espera que a lo largo de este 2026, el expediente aterrice oficialmente en los despachos de la Unesco en París. De cumplir los plazos, se sometería a una primera evaluación a finales de 2027 para determinar su viabilidad antes de la presentación definitiva que distinga al paisaje de Sigüenza y Atienza como Patrimonio Mundial.