Unas 400 personas se manifiestan contra la nueva zona azul de Guadalajara: "Más cordura, menos pintura"

Unas 400 personas se han concentrado en la tarde de este jueves frente al Ayuntamiento de Guadalajara para mostrar su rechazo al nuevo contrato que articula la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento(ORA) que aumenta el número de plazas de zona azul en numerosos puntos de la ciudad.

Los manifestantes, que se han organizado de manera anónima a través de redes sociales y carteles colocados en algunos portales de viviendas, también han reclamado al Consistorio que la nueva normativa recoja más plazas destinadas a residentes de manera exclusiva en lugar de las compartidas que contempla la nueva normativa.

Durante cerca de una hora, los manifestantes han mostrado su rechazo contra una medida que consideran "puramente recaudatoria" profiriendo cánticos como 'Basta de robar', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Más trabajar, menos recaudar', 'Ayuntamiento escucha, mi sueldo no es tu hucha' o 'Más cordura, menos pintura', según ha recogido la agencia Europa Press.

Pese al carácter anónimo de la concentración, entre los manifestantes también había concejales de la oposición y algunos representantes sindicales de la ciudad y su provincia.

"Nos están quitando las pocas plazas gratuitas que quedaban y obligando a pagar por ir a trabajar", ha lamentado una vecina del centro. Otro asistente ha explicado que muchos trabajadores que se desplazan diariamente a Madrid "necesitan dejar el coche durante horas y ahora eso supone un gasto imposible de asumir".

"No se piensa en quienes vivimos aquí, solo en recaudar", ha criticado.

Las quejas se han centrado especialmente en la transformación de antiguos espacios gratuitos en zonas de pago, así como en la pérdida de plazas para residentes en distintas áreas de la ciudad o a la combinación de uso con los no residentes.

Algunos vecinos han criticado que las nuevas medidas complican todavía más la vida en el centro urbano y obligan a dejar el vehículo cada vez más lejos de sus domicilios.

Pese al tono crítico de las proclamas, la protesta ha transcurrido sin incidentes, en un ambiente marcadamente vecinal y muchos de sus asistentes han insistido en su desvinculación de cualquier partido político.

En vigor el 18 de mayo

El pasado 30 de abril, apenas unas horas antes de que fuera a entrar en vigor la nueva normativa, la Junta de Gobierno se reunió de urgencia para retrasar la puesta en marcha de esta normativa al 18 de mayo alegando que necesitaban adaptarla a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que paralizaba la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por un defecto de forma.

El nuevo contrato de estacionamiento regulado recoge cuatro zonas diferentes de aparcamiento. Zona azul, concebida como lugar de rotación de aparcamiento y donde se podrá estacionar un máximo de cuatro horas a 0,65 euros la hora; zona roja destinada para residentes pero en la que los no residentes podrán estacionar durante un máximo de dos horas ya razón de 0,98 euros/hora; zona verde que corresponde con el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández de Galiano donde se han habilitado unas 400 plazas por un precio de 2 euros diarios y 1 euros los sábados; y zona amarilla de carga y descarga.