Cierran una piscina municipal en Guadalajara por temor a que el techo se venga abajo: la reforma costará 400.000 euros

El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido cerrar de forma inmediata la piscina cubierta Sonia Reyes por motivos de seguridad, tras detectarse un "deterioro significativo" en la cubierta que podría derivar en desprendimientos.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha informado de esta "decisión difícil pero absolutamente necesaria", adoptada tras el informe de los técnicos municipales que advierte del mal estado de varios elementos estructurales del techo.

Según ha explicado, los problemas detectados afectan a diversas placas de la cubierta que presentan deformaciones y pérdida de consistencia debido a la humedad acumulada durante años, lo que podría provocar su desprendimiento sobre los vasos.

Ante esta situación, "el Ayuntamiento ha optado por actuar con rapidez y responsabilidad", ha reivindicado Engonga, quien ha reconocido que “preferimos dar hoy una mala noticia que tener que explicar mañana un posible accidente".

400.000 euros de presupuesto

La solución pasa por una actuación integral en la instalación que supondrá una inversión estimada de más de 400.000 euros. Los trabajos incluirán la sustitución completa de las placas interiores, la reparación de los sistemas de sujección metálicos deteriorados y la renovación de la cubierta exterior.

Las obras se tramitarán por vía de emergencia, lo que permitirá acortar los plazos administrativos e iniciar los trabajos en menos de un mes, con el objetivo de que la piscina pueda reabrir con normalidad al inicio de la próxima temporada, en torno al mes de octubre.