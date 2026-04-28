El TSJCM tumba la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara y el Ayuntamiento ya prepara una alternativa "más flexible"

Imagen de una de las señales de la ZBE de Guadalajara junto al Palacio del Infantado.

El Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSCM) ha declarado nula la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara, aprobada en marzo de 2024, al advertir un error de procedimiento.

La sentencia, que se produce por el recurso interpuesto por una asociación de la ciudad, motiva el fallo en que antes que la ordenanza debería haberse aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tal y como marca la normativa estatal.

Tras conocerse esta noticia, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la ciudad, Alfonso Esteban, ha asegurado que el fallo de la Justicia "refuerza" la postura del equipo de Gobierno de impulsar una nueva normativa "más flexible" y adaptada a la realidad.

Esteban, que ha apuntado que esta sentencia "no anula la obligación que tenemos los municipios de 50.000 habitantes de tener una zona de bajas emisiones", ha recordado que en el Gobierno municipal ya habían anunciado una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2027 y el inicio de un nuevo procedimiento para "adecuarlo a la situación de la ciudad de Guadalajara".

En este sentido, ha defendido que la futura regulación será menos restrictiva y se aplicará solo cuando sea necesario. "Solo habrá restricciones los días que realmente haya emisiones", ha señalado en unas declaraciones recogidas por Europa Press, incidiendo en que en Guadalajara estos episodios "son mínimos, uno o dos veces al año".

Del mismo modo, Esteban ha apelado al "sentido común" en la aplicación de este tipo de normativas y ha valorado que "los tribunales están aplicando la lógica que debe imperar".

"Creo que hay que revisar la norma a nivel nacional y no aplicar el 'café para todos'", ha añadido.

En cuanto a la cuestión de procedimiento en la que el TSJCM fundamenta su fallo, ha apuntado que ahora sí está vigente, por lo que "tenemos tiempo suficiente para, con un plan de movilidad, iniciar una ordenanza nueva absolutamente flexible".

"De alguna manera ha reforzado la postura del equipo de gobierno de que había que volver a empezar con una ordenanza nueva que va a ser más flexible", ha remachado Esteban, quien ha avanzado que el texto está siendo ya analizado por los servicios jurídicos municipales.

Posibles cambios en la ORA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, el segundo teniente de alcalde guadalajareño ha defendido el nuevo sistema de estacionamiento regulado en la ciudad que se pondrá en marcha en unos días, al tiempo que ha asegurado que escucharán a los vecinos y no descarta introducir cambios si se detectan problemas en su funcionamiento.

"Lo primero que tengo que decir es que el Ayuntamiento escucha a los vecinos siempre", ha afirmado Esteban, en respuesta a las críticas surgidas tras la implantación del nuevo servicio, que incluye zonas de estacionamiento limitado y modificaciones en la regulación del aparcamiento.

El edil ha explicado que el nuevo modelo responde a una realidad común en las ciudades: el incremento del número de vehículos. "Donde antes había uno o ninguno, ahora hay dos o tres -coches- por vivienda", ha señalado, justificando la necesidad de ordenar el espacio público.

Entre las principales novedades, ha destacado la creación de 220 nuevas plazas para residentes, una de las principales demandas vecinales. "Se ha escuchado a los vecinos incrementando el número de plazas de residentes", ha subrayado, apuntando que estas tendrán un coste reducido, "por menos de tres euros al mes".

Además, ha avanzado la incorporación de un aparcamiento disuasorio con 450 plazas junto al instituto Brianda de Mendoza, que funcionará como zona verde con un coste de dos euros al día. "Van a ser muchas las personas que podrán dejar allí el coche todo el día", ha zanjado.