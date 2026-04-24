Muere de forma repentina a los 68 años Mario González Somoano, un histórico político del PP de Guadalajara

El Partido Popular de Guadalajara ha informado del fallecimiento a los 68 años de Mario González Somoano este jueves, de forma repentina. Fue miembro de la agrupación y ocupó durante años importantes responsabilidades tanto políticas como de asesoría.

Su compromiso con los pueblos de la provincia y el desarrollo rural fue tal que, una vez jubilado, siguió activo como vicepresidente de la Asociación Pueblos con Futuro "ayudando a asentar familias en las zonas rurales de nuestra provincia".

Funcionario de la Diputación Provincial de Guadalajara, también fue portavoz del Grupo Popular, diputado provincial y jefe de Gabinete de Presidencia en el mandato de 2019 a 2023. Previamente también fue jefe de Gabinete de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha y concejal en varios pueblos de la provincia.

"Desde el Partido Popular trasladamos nuestro más sincero pésame a su mujer, a su hijo y al resto de su familia y amigos, lamentando profundamente esta pérdida que recibimos con mucha tristeza. Nos unimos al dolor de sus seres queridos, acompañándolos con todo nuestro afecto y poniendo en valor la huella imborrable que deja entre nosotros", han expresado desde el partido.

Por último, más allá de su trayectoria pública, han querido destacar su "calidad humana, cercanía y firme compromiso con quienes más lo necesitan". "Su legado permanecerá vivo en cada proyecto impulsado, en cada pueblo al que dedicó su esfuerzo y en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir camino con él", han sentenciado.

El entierro tendrá lugar este sábado 25 de abril a las 11 horas en la iglesia parroquial de Arriondas.

Condolencias

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su consternación por el repentino fallecimiento de González Somoano.

Un hombre comprometido con Guadalajara, con nuestros pueblos y con el servicio público. Su trabajo y su vocación dejan una huella que perdurará en nuestro partido y en nuestra tierra, ha expresado a través de sus redes sociales.

Consternado por el repentino fallecimiento de Mario González Somoano.



Un hombre comprometido con Guadalajara, con nuestros pueblos y con el servicio público. Su trabajo y su vocación dejan una huella que perdurará en nuestro partido y en nuestra tierra.



Todo mi cariño a su… — Paco Núñez (@paconunez_) April 24, 2026

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.